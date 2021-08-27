【打卡新景點】MiFFY Cafe 萌爆造型8.28 K11登場 必食芝士海鮮雜錦火鍋

▲ MiFFY Cafe限定店8.28起尖沙咀登場。（相片由MiFFY Cafe提供）

MiFFY迷、甜品控注意！本地雪糕乳酪蛋糕店Smile Yogurt旗下位於尖沙咀K11購物藝術館的Pound & Roll將搖身一變，化身為MiFFY Cafe，於8月28日起登場。

▲ 4吋柚子紅茶慕斯卷蛋$188。（相片由MiFFY Cafe提供）

期間限定MiFFY餐單包括各款精美點心，首推招牌甜品柚子紅茶味的慕斯卷蛋，鬆軟口感配以MiFFY色調浪漫登場。喜愛甜食的，不要錯過多款令人垂涎的MiFFY主題蛋糕，配上夏日水果口味，清新又滋味。同步推出女士們最愛的甜點三層架下午茶，打卡一流。

▲ MiFFY甜點三層架兩位用$288。（相片由MiFFY Cafe提供）

鹹食方面，首選芝士海鮮雜錦火鍋則結合港人摯愛的芝士及火鍋元素，多款特製飲品以MiFFY色調登場。特別一提是MiFFY Cafe會有多隻可愛MiFFY駐守陪你進食，甜品更用上荷蘭正式授權的餐具、鍋具盛載，總之被MiFFY幸福的重重包圍。

▲ 芝士海鮮雜錦火鍋兩位用$388、四位用$768。（相片由MiFFY Cafe提供）

店內亦有售MiFFY鳳梨及奶皇月餅，獲荷蘭正式授權，送禮自用皆宜。

日期：8月28日至11月27日

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B104號舖

時間：12nn-10pm

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記者：周美好