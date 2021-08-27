【新冠肺炎】今日新增17宗輸入個案　有15人涉印尼抵港貨船船員均檢出變種病毒

▲ （陳靜儀攝）

本港今日（27日）新增17宗確診個案，均屬輸入個案，其中15宗個案涉及一艘於8月24日由印尼抵達香港水域的貨船（Thor Monadic），全部帶有L452R變種病毒，餘下8名船員須逗留船上進行檢疫。

衞生防護中心指，船上23名船員當中，15人於8月25日採集的檢測樣本結果呈陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示全部均帶有L452R變種病毒，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，患者介乎22歲至53歲，當中一名33歲男子於8月20日出現咳嗽等病徵。

中心會將所有確診船員送往醫院進行隔離治療。該批船員進入香港水域後沒有登岸。為審慎起見，貨船上的其餘船員亦須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測。個案的流行病學調查仍在進行中。

該船隻的營運人涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，衞生署正就事件進行調查並會就該船隻的營運人懷疑違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）向律政司尋求法律指引。

餘下新增兩宗輸入個案，分別由阿塞拜疆及立陶宛抵港；其中一名43歲女子早於4月13日及5月4日在香港接種兩劑復必泰，同樣檢出帶有L452R變種病毒。今日接獲約5宗初步確診個案。

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記者：陳正怡