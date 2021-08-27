【開心速遞】佐治發文宣布告別《愛回家》　張明偉與MIRROR合照過檔ViuTV？

▲ TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「佐治」張明偉告別劇組。

在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，「佐治」張明偉曾與同劇池子孝（阮政峰飾）組Hehe情侶檔，又以一頭亂髮與大騷流利英語而成功「入屋」，十分出位。

昨日（8月26日），他於社交網站發文宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯。在劇中飾演宋瑞輝的許家傑留言謂「江湖見喇」。

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佐治感謝網民意見

張明偉一連上載多張連登討論區留言的截圖，有人稱讚孝國CP的火花，又有人稱讚佐治於劇中的造型。

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他發文謂

其實我做George不知不覺3年有多，一路都有follow大家嘅留言。無論好同壞，都俾咗好多靈感同意見我思考點樣進步，務求令呢個角色有娛樂性而且夠貼地。衷心多謝你地每一位支持，希望大家日後留意我其他作品討論，有緣再見。

網民留言表示不捨角色離開劇集，直指因為佐治的演出才留意劇集，又有人期待成長後的張明偉有更加好的創作和發展。

TOPick就離開劇組一事向張明偉查詢，他回覆：「暫時不能透露。」

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與鏡仔合照

除了出演《愛‧回家》外，張明偉一向都醉心音樂，是樂隊Charming Way之主音及吉他手，平日也有於Instagram上載唱歌片段。他於本月初有份出演其中一場於旺角麥花臣場館舉行的《大世代OVERLAP》音樂會，與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）於後台合照，寫道「不要羨慕哥」、「#鏡粉表示好興奮#香港樂壇加油 」。

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他與兩位MIRROR成員的合照惹來網民好奇，懷疑他是鋪路過檔ViuTV，留言謂「方丈好小氣」、「你幾時過檔viutv? 搵花姐簽你啦」、「唔知有冇機會合作呢？」、「我驚你po完返唔到愛回家」。

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