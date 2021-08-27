【MIRROR不和】呂爵安疑向姜濤作欺凌　Edan認行為不當澄清友情不變

▲ Edan潑清跟姜濤不和。

MIRROR昨日齊人出席韓國手機代言活動，但活動前卻流出成員不和的傳聞，事因有網民爆料，指呂爵安（Edan）在一個活動的後台，向姜濤做出舉中指的不文手勢，因姜濤在片中顯得很錯愕，故Edan被指向隊友作欺凌。

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昨日有傳媒報導，指有網民提供片段，當中姜濤在呂爵安在後台準備活動，期間有一名背對鏡頭的白衣男子，向姜濤突然做出不文手勢，而姜濤表現錯愕，一臉無奈，雖然片中未見是誰「欺凌」姜濤，但網民亦提供Edan一張跟白衣男子穿同款衫的照片，力指Edan便是向姜濤「舉中指」的人。

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昨日MIRROR成員全體出席活時，就親自澄清事件，Edan首先承認自己是中白衣男子，不過卻否認是欺凌，只是男生之間熟絡才有的舉動。Edan又笑言：「平時只有我被人欺凌。」不過，他承認舉中指確是行為不當，但當時不知有人拍攝，而男生玩得癲就會如此。

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姜濤在場亦跟Edan有講有笑，粉碎不如傳聞，姜濤嘗試扮委屈，但也忍不到笑，而其他成員也作出力撐，隊長Lokman便指是好朋友才會互相攻擊。

姜濤昨晚也拍片，向Edan獻吻，力證友情不變。

▲ 今年初AK曾因失獎而黑面，傳跟Jer不和。

其實MIRROR出道以來，一直十分團結，少有衝突事件，今年初AK曾在頒獎禮上因失獎而黑面，後來亦跟柳應廷在《調教你MIRROR》中化解恩仇。

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