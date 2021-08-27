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【兩台大戰】曾志偉暗指ViuTV製作Cheap　TVB節目重新排陣：唔教壞細路

娛樂 10:51 2021/08/27

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曾志偉出席TVB中期業績記者會。

電視廣播（0511）舉行上半年業績報告會，曾志偉首次以副總經理（綜藝、音樂製作及節目）身份出席是次業績發布會。志偉指，TVB會嘗試多元化的節目模式，目前尚在摸索市場。

他透露將重點發展選秀節目，舉例稱《星夢傳奇》取得成功，並可藉擁有全球最大廣東話市場優勢，決意把TVB成為「世界選拔總部」。

董事局主席許濤亦指將積極創造歌星、明星，並指自家製作的IP有長遠價值，不少經典IP至今仍為集團帶來收益：「正如每日都有人想翻拍《上海灘》。」

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強調TVB不走偏鋒

至於今年初回巢任TVB高層的曾志偉謙稱，對自己工作滿意度只有50分，現在仍努力探討內容新模式，仍需更多時間才能看到成效。

對於競爭對手ViuTV節目愈來愈受歡迎，被問TVB會否參考其節目製作，曾志偉回應指TVB的強項是合家歡市場：「節目適合8個月至88歲，內容不走偏鋒，都係果句，唔教壞細路。」

不過，曾志偉認為也有向友台學習之處：「點解可以咁平做一個節目都有人睇。」他指例如《香港小姐》等節目，便需要投放不少資金去製作。

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TVB節目新佈陣

至於TVB的節目部署，曾志偉表示翡翠台繼續製作主流節目，J2則製作一些較新嘗試的內容迎合年輕人，明珠台亦會拍自家製節目，更笑言主席向他說：「唔使節流，開源啦！」

另外，他透露除推出新模式綜藝節目外，近期亦會重新劃分節目播放檔期，例如以星期一至三為一組，星期四至五為一組，希望為歡眾帶來新的收看體驗。

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