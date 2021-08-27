【垃圾徵費】黃錦星指一年半準備期是合適　法例生效初期著重宣傳教育

▲ 環境局局長黃錦星。（資料圖片）

立法會三讀通過《都市固體廢物收費條例草案》，港府會設18個月準備期，初期會免費派垃圾袋，以協助市民適應，亦會協助商界處理廚餘問題，而準備期後會經立法會同意再擬定正式生效日期。環境局局長黃錦星表示，因考慮到本港經濟復蘇情況及抗疫等情況，認為條例設一年半的準備期是適當且合適，在法例生效初期會以勸喻為本，屢勸不改便會執法。

黃錦星今早（27日）接受電台訪問時指，當局在考慮本港經濟復蘇情況、疫情等，計劃2023年落實條例，強調並非落實無期或形同虛設，指因實施垃圾徵費牽涉如何改善垃圾收集及回收系統，認為設一年半的準備期是適當且合適。

他又說，當局已開設部分的回收配套，包括於沙田、觀塘等有中央免費收膠等，強調毋須等垃圾徵費正式實施才減廢。

減廢是始於當下，不需要等到垃圾徵費。

港府計劃在垃圾徵費實施初期，政府會向住宅住戶派發免費垃圾袋。黃錦星指，現時有部分的屋苑正在參與試用計劃，當局亦會成立工作小組，不過由於安排細節較複雜，初步傾向在條例生效後一段短時間內，向全港住戶派發垃圾袋，強調要循序漸進讓市民、垃圾收集商，以及前線的物業管理人員適應。

黃錦星指，本港應參考日本、南韓及台北等實施垃圾按量徵費的地方，公共空間盡量不設垃圾桶，而較多接待遊客的大廈或設施，少部分會設有公共垃圾箱，並由大廈管理者負擔棄置垃圾費用。

至於如何監管市民有否使用指定垃圾袋，他表示早前已派外展隊人員到觀塘區的「三無大廈」協助有關居民減廢，強調在法例生效初期會較著重宣傳教育，適應期內會以勸喻為本，屢勸不改就會執法。

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責任編輯：郭詩詩