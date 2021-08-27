【違例泊車】警方港島及東九龍總區打擊違泊　發5,880張告票拖走14車

▲ 警港島及東九龍總區打擊違泊，單日合共發出 5,880張告票並拖走14車（警方提供）

港島及東九龍總區交通部昨日（26日）聯同該區警區，進行交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中，港島總區共拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及1輛涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》的車輛。港島總區合共發出3734張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車。警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有44輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。另外，警方偵測到30宗車輛超速及發出53張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路及在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路。

而東九龍總區在行動中，共發2,146張定額罰款通知書及多次票控輛違例汽車，並拖走6輛違例停泊的車輛。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

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責任編輯：李榮忠