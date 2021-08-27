【致肥陷阱】咖啡幼滑背後是增磅陷阱　黃凱詩：沖調牛奶愈高脂愈幼滑

▲ 3.6%、4.3%牛乳，這個數字其實代表每100克牛乳的脂肪含量，數字愈高，脂肪愈高。

周六中午，Bonnie來電求助︰「快來我家，突然不能上網。」

我說︰「你不是應致電網絡供應商嗎？」

她投訴︰「一直只是跟錄音帶說話，已經逾一小時，仍聯絡不上。」

我道︰「就讓我試一試，但不保證一定成功。」

她賣口乖︰「我煮好咖啡等你。」

到她家後，我問︰「路由器在哪裏？」

她說︰「書櫃。」香濃的咖啡叫着我，我走到廚房︰「哪裏買的咖啡豆？香味不錯！」

她笑說︰「是上星期在你家取的，咖啡袋上有一隻浣熊圖案。」我瞪着她︰「你真是老實不客氣。」

她做了一杯拿鐵，我喝了一口︰「味道甚佳，香濃幼滑。」

她大喜︰「大概是你第一次讚賞我。」

我想了一會，感覺有點問題︰「你是用哪牌子的牛奶沖調的？」

她說︰「新產品，好像是明治，近來轉了這牌子，味道就跟在日本飲的很相似。」

我問︰「是紅色屋仔那盒嗎？」

她答︰「好像真是紅色的。」我跑向雪櫃確認一下︰「我的天啊！4.3%牛乳，當然美味。」

她怪叫道：「你說甚麼？可說得簡單一點嗎？」

「平日我們在香港慣常喝的全脂牛奶，每100毫升大約是3.2克脂肪，而很多人喜歡飲用的北海道3.6牛乳，便有3.6克脂肪，但你這一款，就含有4.3克脂肪，怪不得做出來的咖啡特別幼滑。」我揭開了謎團。

她說︰「噢！普通市民，怎看得懂？」我聳聳肩沒搭理她。 她突然大叫︰「可以上網了！你做了甚麼工序？」我答︰「熄機，拔除所有電源及數據綫，十五分鐘後再駁回，即成。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）