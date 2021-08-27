【時尚專訪】法國高級珠寶Boucheron創作總監教揀珠寶　Claire Choisne：一見鍾情就是最好的

▲ Boucheron的創作總監Claire Choisne為品牌的高級珠寶系列帶來新意，例如圖中的戒指便是。（圖片品牌提供）

普天下自稱高級珠寶的品牌多的是，它們全都集中於法國巴黎Place Vendome廣場。有著百年歷史的Boucheron是其中一員，自2011年起，Claire Choisne當上創作總監後，設計上決意將華麗的高級珠寶首飾與contemporary設計結合，要了解轉變過程，找來這位揚眉女子問過究竟就最好不過。

▲ 這一條來自Holographique系列的白金頸鏈可算是整個系列的中心所在，頸鏈鑲嵌了一顆20.21卡的八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石和全息水晶，而且邊緣位置更鑲嵌滿鑽石。（$4,610,000/圖片品牌提供）

作為一個歷史最悠久的珠寶商，Boucheron的確有著豐厚的歷史，而且不少設計亦早成為經典，叫人津津樂道。例如品牌早在1893年，由當時的Frederic Boucheron於巴黎Place Vendome廣場開設店舖，亦是首個品牌在巴黎這個黃金地段開設店舖，及後跟風者絡繹不絕。

另一點叫人感到欣慰的，是Boucheron於2015年交由行政總裁Helene Poulit-Duquesne與創意總監Claire Choisne掌管，雖然在今天的社會由女性成為公司的領導人著實司空見慣，但在傳統高級珠寶品牌裏實屬開創先河，後者在設計上更是大膽，不少首飾一反過往高級珠寶例必典型華麗花團錦簇格局。

Claire Choisne緣何將高級珠寶來個改頭換面？還不是因為她是一位「貼地」的設計師。她說：

當我年輕的時候就開始想著未來的方向，我很了解自己未來要走的路，是從事有關於創作的行業，不過，我不想為創作而創作，我不想當藝術家，因為我希望可以『貼地』一些。

▲ Boucheron的創作總監Claire Choisne。（圖片品牌提供）

而幸運的是Claire在生命中遇上一位對珠寶充滿熱情珠寶商。

從一開始就教曉我設計珠寶必須從技術上出發，例如當你埋首於一些珍貴的珠寶時，每一次都嘗試將它重塑出另一種形態，而在技術層面上我從中亦找到樂趣。

Holographique新挑戰

那麼你當上Boucheron的創作總監時可有面對很大壓力？她說：

還記得Boucheron聯絡我的時候，實在感到莫大的興奮，因為它就好像珠寶界的聖殿，在這裏你可以找到最好的東西，而且它更是首間在Place Vendome開設店舖的珠寶品牌。 還記得初上班時，我花了不少時間將品牌過往的設計重新翻看一次，明白到Boucheron的設計基於自由出發，無論是生產技術、寶石的運用和系列的主題等，都是希望帶給女性在佩戴時得到自在感。而不得不提的是，當年Frederic Boucheron是首位將水晶和鑽石一起使用的人。 因此來到今天，作為要延續傳統的同時，我必須在創作時設計出一些嶄新形態，應用一些令人意想不到的材料為珠寶帶來新意。

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全新Holographique系列你又是如何創作出來？她補充：

最大的挑戰是在生產過程中不能夠預測製成品最終是甚麼的一回事，當我去Saint-Gobain（建材生產商）開發該系列首飾的模具時，沒有繪圖，只憑著我和團隊做的一些mockups去解釋我們的須要，同時間我們亦將寶石和搪瓷加工，當中經過無數的失敗，心情起伏不定。 還記得在Haute Couture周展示前的3天，當時有些首飾還未完成，但另一邊廂叫人興奮的是我學懂了一些嶄新的技術。整個Holographique系列中，我最喜歡的是頸鏈，原因是既有詩意，同時又充滿未來感。每一次從不同角度和燈光下看它都帶出不一樣的感覺。

創意與商業上的平衡

Holographique系列一反傳統高級珠寶典型款式，顯然創意上得到最大的發揮，但當Claire埋首創作時，究竟有沒有考慮商業上的問題？Claire說：

在創作時，從來沒有一個特定的人或一些族群以作投射，我不想將人放入一個特定範疇，我所關心的是personality，希望為喜歡自由的人而設計。我一直相信高級珠寶好像愛情故事般，假如他們明白珠寶內的故事和創意，就會待它如像contemporary art一樣深深地愛上它。

至於如何選擇珠寶，Claire自有一套心得：珠寶可以幫助帶出個人性格，只要是佩戴者感到自在就沒有東西是不可能的。當然，如何決定和取捨眼前琳瑯滿目的珠寶，還要相信自己的內心所想，不要想太多，love at fight sight（一見鍾情）就是最好的。

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記者：何偉雄