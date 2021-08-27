【東京殘奧】天生缺雙臂殘奧背泳奪銀　日本14歲少女獎牌獻亡父：爸爸我努力了

▲ 日本一名年僅14歲少女勇奪殘奧背泳銀牌，背後為亡父奮鬥的故事令人感動。

東京殘奧在本月24日正式開幕，每位運動員都成為了舞台的主角，背後各自有著觸動人心的勵志故事。其中14歲的山田美幸，在女子S2級100米背泳賽事中勇奪銀牌，為日本奪得殘奧首牌獎牌，同時亦成為日本史上最年輕的殘奧獎牌得主。而她背後為亡父奮鬥的故事令人感動。

▲ 14歲的山田美幸勇奪S2級100米背泳銀牌。（IG圖片）

天生殘疾在水中找到自信

綜合外媒報道，年僅14歲的山田美幸，天生缺少雙臂，而雙腳長度亦不一，年幼為了紓緩哮喘問題才學習游泳。隨著年紀增長，她開始意識到自己的缺陷，但卻從水中找到自信，

在水中我能以同樣的方式游泳，游泳令我感覺與其他人沒有甚麼不同。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

自山田美幸習泳以來，爸爸山田一偉一直在背後支持著女兒，會親自接送她去訓練。在比賽日，即使爸爸偶爾未能親自到場，他都必定會送女兒到車站為她打氣。山田美幸在小四時，看到2016年里約殘奧會的游泳比賽，選手們的笑容及觀眾的掌聲，令她萌生了成為殘奧選手的念頭。

最新影片：【湊得輕鬆啲】考全級第一未必等於資優生 資優學苑院長分享培育尖子心得

爸爸患肺癌去世

為了追夢，山田美幸在四肢不健全的情況下仍要加強訓練，更要遠征比賽和集訓。作為爸爸雖然擔心女兒的身體狀況，但為了支持女兒實現夢想，他在2019年決定讓女兒為目標而戰。惟正當眾人投入準備殘奧時，爸爸確診患上肺癌，更在4個月後病逝。

山田美幸只花了短短一個月時間調整心情，克服悲痛重新返回泳池。而努力的付出成功令她實現夢想，在女子S2級100米背泳賽事中奪得銀牌。山田美幸得獎後表示，感謝身邊所有人的支持，特別是兩年前去世的爸爸，

想對爸爸說『我努力了！』，記得小時候爸爸說我以前是河童，因為我很擅長游泳。如果有天堂，我相信他正在看著我。我現在也想對他說，我成為『河童』了。

山田美幸將會在9月2日出戰S2級50米背泳，她表示目標是取得金牌，會為此繼續努力。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳