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【外傭來港】僱主協會：檢疫房間不足未能滿足需求　房價貴令有意聘請外傭市民卻步　

社會 11:17 2021/08/27

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香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒。（資料圖片）

港府昨日（26日）宣布，下周一起在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作，而香港荃灣絲麗酒店成暫時唯一一間外傭入住的檢疫酒店，今日起開始預訂，惟只提供409間房間，索價每晚800元。詳情即看：【下一頁】

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，檢疫房間不足，未能滿足市場需求，21日隔離檢疫酒店費用需要16,800元加上檢測費及機票費等，令部分有意聘請外傭的市民因未能負擔，而放棄聘請新來港外傭。

她在電台節目《千禧年代》指出，菲律賓和印尼都是高風險地區，加上變種病毒肆虐，理解政府不能掉以輕心，亦明白安排外傭有序來港，以減低在港出現確診個案的風險，惟她希望當局未來在疫情穩定後，逐步增加檢疫房間數目。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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