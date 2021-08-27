【MIRROR成員】拍片跟Ian床上曖昧互動　姜濤突襲偷吻Edan：到我欺凌你

▲ MIRROR成員姜濤與陳卓賢（Ian）和呂爵安（Edan）有曖昧互動！

MIRROR成員姜濤左右逢源，他於社交平台大晒與陳卓賢（Ian）和呂爵安（Edan）的曖昧行為，相信一眾鏡粉定必看得心跳加速。

姜濤昨天（27日）不斷更新Instagram，先發布與Ian在床上互動的影片，再發布親吻Edan的影片，「貴圈真亂」！

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片中在床上的姜濤表情多多，既咬手指兼不斷擺出可憐的樣子，且以被子遮掩臉孔。從姜濤視覺可見，Ian先對鏡頭單眼，再擺出冷酷的表情，其後又望窗兼執拾行裝離開。

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▲ 姜濤突襲Edan送吻！

同場加映：Edan訪問

最近有指呂爵安在後台欺凌姜濤，Edan昨日在活動上解釋，因自己跟姜濤玩得癲才會如此，而楊樂文（Lokman）則指好朋友才會互相攻擊。

姜濤於社交平台發布影片，並於片中突襲Edan向他獻吻，Edan其後回覆：「嚇死人咩😂😂😂」姜濤則回應他：「到我欺凌你。」