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【聲夢傳奇】炎明熹與《聲夢》學員再合體演出　Gigi將升上中五未做晒暑期作業

娛樂 11:26 2021/08/27

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炎明熹升上中五。

《新城30+集體回憶音樂會》昨晚舉行,表演嘉賓包括張敬軒、蘇永康、太極、鄭欣宜、泳兒、胡鴻鈞、菊梓喬、曾樂彤、施匡翹、ANSONBEAN、Delta T、Kobbie蔡港評及一眾《聲夢傳奇》歌手炎明熹（GiGi）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）和詹天文（Windy），以歌聲見證新城電台30年來的努力與成果。

音樂會由蘇永康打頭陣，唱出經典金曲《那誰》及《越吻越傷心》；其後，鄭欣宜、泳兒、菊梓喬、曾樂彤、施匡翹、ANSONBEAN、Delta T及Kobbie蔡港評陸續出場，除了演繹個人作品，更唱出耳熟能詳的串燒歌曲，包括《心急人上》、《紅綠燈》、《死性不改》、《女校男生》等。

胡鴻鈞夥《聲夢》4位女學員合唱。

最新影片推介：考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得

《聲夢》學員要合體

緊接胡鴻鈞聯同四位《聲夢傳奇》歌手炎明熹（GiGi）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）和詹天文（Windy）又跳又唱，演繹充滿「愛」的金曲Medley，包括︰《夏日傾情》、《我的親愛》和《愛的呼喚》等等。

壓軸出場的太極樂隊及張敬軒，亦唱出多首首本名曲，包括《紅色跑車》、《留住我吧》、《櫻花樹下》及《青春常駐》等，現場氣氛此刻推至最高峰。

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炎明熹出個人單曲

炎明熹接受媒體訪問表示，將在9月推出個人單曲。不過現年16歲的她仍是學生，暑假結束後升讀Form 5，可是作未完成暑期功課：「希望聽日會做好晒！」

另外，她不覺得自己會成學校的風頭躉，認為同學不會對她有不同感覺，並稱可以素顏返學不用化妝，感覺更舒服。

同場加映：鍾柔美姚焯菲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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