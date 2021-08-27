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【強制檢測】港府展開第26輪院舍員工強制檢測　如未接種疫苗者需自費檢測

社會 11:27 2021/08/27

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港府展開第26輪院舍員工強制檢測，如未接種疫苗者需自費檢測。（經濟日報資料圖片）

港府今日(27日)宣布，即將展開第26輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測，要求由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院，或殘疾人士院舍日間服務單位僱用，並於2021年9月8日至14日期間值勤，或透過外聘服務合約於該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於9月1日至7日期間接受強制檢測。

而已於檢測期限前14天已完成新冠疫苗接種的人士，則無須進行指明檢測；於香港以外地區已經完成接種的人士，亦無須進行指明檢測。

社署發言人指出，由第26輪強制檢測起，若不是獲醫生書面證明因健康理由，而無接種疫苗的院舍員工，將需要自費接受強制病毒檢測。政府會繼續視乎疫情的發展，以及因應各項防疫措施調整有關檢測政策；雖然已完成疫苗接種的人員可獲豁免接受定期強制檢測，惟如這選擇維持自願接受檢測，目前仍可繼續獲得免費提供病毒檢測。

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責任編輯：陳正怡

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