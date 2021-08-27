【親子好去處】全港最大4.2萬呎空中戶外運動將軍競技場　一站式免費體驗踩車/溜冰/打波/露營

▲ TKO Spot的將軍競技場，是全港最大空中戶外運動體驗場地。（商場提供）

為延續奧運熱潮，將軍澳商場TKO Spot 3樓戶外區域早前完成翻新工程，搖身一變成為全港最大型的空中戶外運動場地將軍競技場 ，劃分為4大運動體驗區域及有多個打卡位，並提供DECATHLON運動用品及DJI Osmo Action等運動拍攝器材供市民免費借用，鼓勵大家享受運動樂趣。

▲ 將軍競技場佔地逾4萬呎，分為4大區域。（商場提供）

佔地逾4萬2千呎的將軍競技場，分為4大運動區域，包括車神大道、球山球海、鬆筋擂台及營營地，一次過滿足不同運動需求。車神大道以紅、藍及綠色為主，鮮豔奪目，熱血感爆燈，賽道適合平衡車、滾軸溜冰等訓練或比賽，並加入各式各樣的斜台及障礙物，亦會定期更換賽道，增加挑戰性和趣味。

球山球海內設有小型足球場、籃球場及羽毛球場等設施，適合進行多種球類活動，並以繽紛色彩及不規則的圖案設計。鬆筋擂台剛提供逾3,000呎草地區，擺放多款輔助肌肉伸展及熱身拉筋裝置，還會定期舉辦免費瑜伽體驗。而營營地就放置多個露營帳幕及野餐帳篷，適合一家大細體驗露營生活，享天倫之樂。

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而大型運動用品專門店DECATHLON會提供多款小童專用運動設施，包括籃球架、足球架、健身及瑜伽用品等，讓小朋友可體驗多樣運動。場內更有全港首個專為父母而設的等候區，於車神大道提供DJI Osmo Action運動拍攝器材，記下小朋友放電時的一刻。

TKO Spot 將軍競技場

地點：將軍澳唐明街2號TKO Spot 3樓

開放時間：11am-6pm

記者︰黃依情

