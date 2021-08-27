【2021中秋節】日本網站Oisix中秋限時早鳥優惠　最高可享85折兼享免運費【內附連結】

▲ 日本網站 Oisix 中秋早鳥優惠，最高可享85折，兼享免運費。(網站提供)

日本網上食品銷售排名第一的網上宅配超市 Oisix，今秋為大家準備了一系列中秋禮盒套裝，網上下單，即可直送府上或親友家中，由即日起至9月16日舉行特定產品早鳥預購優惠，愈早訂購折扣愈高，最高可享85折，更可尊享免運費優惠。

▲ 金澤萬久金箔蜂蜜蛋糕，手工精細。(網站提供)

應節的產品有去年售量No.1金澤萬久的金箔蜂蜜蛋糕，此品牌的蜂蜜蛋糕素來以選料嚴謹見稱，僅使用以特殊配方飼料餵養的雞蛋，蛋黃擁有香濃鮮味的同時又不會影響其他食材的味道。外層非常薄的金箔完美地蓋上蛋糕面，中秋特別禮盒，還印有「月兔」模型，無論是外形和味道均教人驚喜。($218.8)

說到蛋糕，還有這款原個蜜柑Fruity卷蛋，以鮮甜多汁的和歌山縣蜜柑包裹整條卷蛋蛋糕，單看賣相，已經令人歡喜。如此與眾不同的卷蛋，最適合在特別的節日享用。($238.8)

▲ 「月見酒」上善如水純米大吟釀，酒瓶設計獨特，獲獎無數。(網站提供)

另外，「月見酒」上善如水純米大吟釀，以中秋明月作為構思設計了此外表出眾的酒瓶，內藏 上善如水 純米大吟釀 是 華麗優雅的 送禮之選 。 酒瓶如此獨特，自然獲獎無數，它首先在日本各府縣酒瓶設計比賽中獲得最高金獎 ，然後在「NADC AWARDS」 包裝設計獎中贏得了全場銀獎 ，最後更從 一眾 亞洲優秀設計中脫穎而出 ，榮獲 「 TOP AWARDS ASIA」殊榮。在享用 美酒過 後，月亮瓶也可用於各種用途，毫不浪費。 9月 2日正式上架前更有折扣優惠。(原價$780，即日至9月2日預購價$500)

詳情可按此連結觀看、查詢電郵：cs@hk.oisix.com

記者：郭秀芳