【腸胃問題】Amazon員工1日去6次廁所被指太頻密　患腸易激綜合症交不出證明遭解僱

▲ Amazon患腸易激綜合症員工1日去6次廁所，被指太頻密遭解僱。

去廁所太頻密，容易被以為偷懶？美國亞馬遜公司（Amazon）一名患有腸易激綜合症的女員工，被指上班期間如廁頻密，因未能在限期內交出醫生證明而被解僱。事主近日提出起訴，預計向前公司索償75,000美元（約58.4萬港元）。

據外媒報道，Maria Iris Jennitte Olivero於2020年7月加入亞馬遜公司。她報告經理，自己患有腸易激綜合症，每天要去廁所6次，惟對方指太頻密，要求她在5天內出示醫生證明。她預約醫生後，最快要6天後才可求診，向經理反映後，對方仍維持5天的期限。最終，她因未及時取得醫生證明而被解僱。

事後她控告前公司歧視殘疾人士，並根據新澤西州的反歧視法，起訴亞馬遜不接納殘疾人士，預計要求賠償75,000美元（約58.4萬港元）。目前案件已移交聯邦法院處理。

全港近100萬人患腸易激綜合症

香港浸會大學協理副校長卞兆祥早前受訪指，腸易激綜合症是一種常見的功能性腸胃疾病，主要症狀為胃痙攣、腸脹、腹瀉和便秘等。現時全港有14%，即約一百萬人患病，其中腹瀉型佔40%，有8%的患者需每天食藥，但只有止痛效果，未能根治。

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情緒壓力睡眠失調是成因

中大醫學院聯同香港輔導教師協會近日一項調查發現，受訪的約24%學生及10%家長患有中等至嚴重程度的腸易激症狀，他們在一周內因腹痛、腹脹、腹瀉等腸胃問題而導致部分日常活動受影響。此外，調查亦發現腸胃問題與情緒問題息息相關，有約2成學生及少於1成家長有中等至嚴重程度抑鬱症狀；另有約1成半學生和少於1成家長出現中等至嚴重程度焦慮症狀。

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠指出，腸易激的成因包括情緒影響、壓力、睡眠失調、腸道菌群失調、大腦處理腸臟訊息的紊亂等。此病可分為「肚瀉型」、「便秘型」、「混合型」和「無法分類」四種類型，症狀包括：腹部疼痛、便秘或腹瀉、脹氣和腹脹等症狀頻繁。不過由於症狀與普通腸胃病相似，容易令人忽略病情而延誤就醫。

他表示，腸易激可分為不同程度，如每月有一至兩次出現以上症狀，屬輕微病情；如次數達至三至四次為中等程度；如每隔一兩日就出現相關症狀，已是嚴重程度，病情或會影響日常活動，導致難以外出等。他建議患者及早求醫，避免病情惡化，又指腸易激非不治之症。

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責任編輯：羅嘉欣