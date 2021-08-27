【生命鬥士】受糖尿病惡化及心臟衰竭困擾　拓也哥截趾後再截肢保命樂觀面對

▲ 拓也哥糖尿病惡化截肢保命。

在日本成人節目《矛盾大對決》爆紅的拓也哥（コレステロールタクヤ）傳出多病纏身。早前拓也哥已因糖尿病截腳趾，日前再自曝糖尿病惡化，已經截除左腳小腿。

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拓也哥多年前曾於成人節目以獨特「口技」爆紅，但近年屢傳健康狀況不佳。

原來，拓也哥於2017年起健康亮起紅燈，曾因粗心大意沒食藥，沒注意右腳小趾長痘痘，只貼膠布待其痊癒，後才發現小趾已嚴重潰爛，需要截除。2018年他又因心臟衰竭、呼吸困難而緊急入院。

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而近期，他在IG證實因糖尿病惡化，而截除左小腿。不過他沒有意志消沉，反而樂觀面對。他將義肢做成最愛的法鬥、乳牛等款式，保持快樂的心情，還四處旅遊，享受美食。

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責任編輯：羅嘉欣