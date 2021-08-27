【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡

▲ 印度一名25歲男子以安全套代替強力膠封下體，第二天暈倒送院不治，死因是多重器官衰竭。

印度日前發生一宗離奇案件，一名25歲男子與女友前往酒店度春宵時，發現自己沒有帶安全套。為達避孕效果，男子忽發奇想下以強力膠封住下體，第二天即被發現不省人事，送院後不治，而死因是多重器官衰竭。

據《太陽報》報道，印度25歲男子Salman Mirza在6月22日與女友，一同入住古吉拉特邦（Gujarat）一間酒店，正當兩人情到濃時，男方卻發現自己沒有帶安全套，他們於是想到用強力膠封住下體，以達避孕之效。

男子翌日被友人發現倒臥在一個公寓大樓附近的灌木叢中不省人事，經送往附近的索拉公民醫院（Sola Civil Hospital）接受急救後，情況持續惡化，最終不治身亡。

調查人員表示，男子是死於多重器官衰竭，而原因是強力膠所引起。調查人員又指出，死者與女友都有濫用藥物的問題，而死者使用強力膠前，二人亦有服藥。

死者家屬要求為男子死因進行調查，因為他們相信男子是由於服用藥物致死，估計用強力膠封下體只是一個間接死亡誘因。

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責任編輯：羅嘉欣