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【本地展覽】日本插畫家高旗將雄作品觀塘展出　展出原作版畫及木雕雕塑將抽籤發售【內附地址】

休閒消費 13:31 2021/08/27

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插畫家高旗將雄作品展現正於觀塘展出。（47日和圖片）

日本生活美學選物店47日和，現正舉行插畫家高旗將雄作品展，這次是自高旗於2017年在海港城美術館設展後，睽違 4 年再度在港舉行的活動。雖然因疫情關係，高旗未能親身到港跟大家見面，不過也帶來了一些新作品和小驚喜，以簡單綫條、療癒畫風俘虜人心，這次除了展出絲網印刷版畫，還有極罕有的木雕作品。

1986年在日本愛知縣出生的高旗將雄，畢業於東京造形大學及多摩美術大學研究院；出道後，以從事插畫工作維生，過往曾於日本、台灣及香港舉行個展。他喜歡收集日本鄉土玩具的他，除了是日本熊的愛好者，更有收藏木雕熊仔的嗜好，近年也開始自己做起木雕來，作品主要為以他最喜歡的熊為主題，當中更會發現不少細節位。

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是次展出的全部木雕，均為高旗親手雕製的單件創作，獨一無二。款式包括首次雕刻的跑步選手熊、背著背包和撐著行山仗的戶外活動熊、悠閒歎咖啡的熊和捲起身體的圓鼓鼓胖熊，還有擔起47日和小店旗幟的作品（非賣品），大家可在展覽期間拍照留念。

除了以上的原作作品，展覽期間亦會發售高旗老師的紙品及雜貨等，展覽中展出的所有原作版畫及木雕雕塑更將抽籤發售，有興趣認購的朋友須於展覽期間填寫簡單表格，每人可指定兩款有興趣選購的款式，提交表格無需收取任何費用，抽籤結果將於展期後一星期內公布，所有作品之交收須於9月內完成。

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高旗將雄作品展

日期：即日‑9月5日(12:30pm‑9pm)

地點：觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈2樓O2O Mall A19號

費用：免費

記者：李越樺

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