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【檢獲毒品】約8公斤懷疑可卡因藏16件工藝品　市值約930萬元

社會 12:22 2021/08/27

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圖示案中用作收藏懷疑可卡因的工藝品。

​香港海關於前日（25日）在香港國際機場檢獲約8公斤懷疑可卡因，該批懷疑可卡因收藏在16件工藝品內，估計市值約930萬元，拘捕一名23歲懷疑涉案男子。

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海關人員當日檢查一批從巴拿馬抵港，報稱載有工藝品的空運速遞貨物，發現該批懷疑可卡因收藏在16件工藝品內。跟進調查後，海關人員同日在觀塘拘捕一名23歲懷疑涉案男子，被控以一項阻撓海關人員及兩項企圖販運危險藥物罪名，將於明日（28日）在東區裁判法院提堂。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。

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責任編輯：郭詩詩

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