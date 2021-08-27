【檢獲毒品】約8公斤懷疑可卡因藏16件工藝品 市值約930萬元
社會 12:22 2021/08/27
香港海關於前日（25日）在香港國際機場檢獲約8公斤懷疑可卡因，該批懷疑可卡因收藏在16件工藝品內，估計市值約930萬元，拘捕一名23歲懷疑涉案男子。
▼點擊圖片放大
+3
+2
海關人員當日檢查一批從巴拿馬抵港，報稱載有工藝品的空運速遞貨物，發現該批懷疑可卡因收藏在16件工藝品內。跟進調查後，海關人員同日在觀塘拘捕一名23歲懷疑涉案男子，被控以一項阻撓海關人員及兩項企圖販運危險藥物罪名，將於明日（28日）在東區裁判法院提堂。
海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。
根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。
更多最新熱門影片：
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：郭詩詩