【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】

▲ 帶小朋友參加海洋公園餵飼海豹的體驗，如持全年入場證只需花$40。

海洋公園有不少可愛的動物明星，小朋友想近距離接觸牠們。親子Blogger潼潼媽咪分享一家三口到海洋公園餵飼海豹的體驗，只花$40就可以平價親親海洋公園動物明星，3歲的女兒潼潼開心地化身小小保育員。

小朋友餵飼海豹

潼潼媽咪在facebook專頁「潼遊。潼樂」分享一家去海洋公園的玩後感，推介「與動物親上加親」活動，而當中尤其推介「餵飼海豹明星」、「餵飼海獅明星」及「餵飼企鵝明星」活動，因為價格貼地親民，$40起就可以一嘗餵飼動物的體驗，而且適合幼童參加。

好多人都知海洋公園有動物親上加親體驗，其中約會海豚、海獅水中嬉戲等活動都幾吸引，但睇到價錢真是令人卻步，加上又有年齡限制，細個嘅小朋友真係唔洗諗。

▲ 海洋公園有一系列「與動物親上加親」活動，當中包括「餵飼海豹明星」。（圖片提供︰潼遊。潼樂）

平民價小活動

潼潼媽咪開心share海洋公園平民價的小活動，包括餵飼海豹明星、餵飼海獅明星、餵飼企鵝明星，全年證人士有折扣優惠，餵飼海豹只需$40即可體驗，適合3歲以上。其實一家本想參加餵飼企鵝明星，但去到已經額滿，而排隊時有很多家庭想參加這類體驗活動，潼潼媽咪指當時很緊張怕未能報名，「差啲冇晒位」，最後成功購買到下午4:30時段餵飼海豹明星體驗。

▲ 「餵飼海豹明星」每天設有1場或2場，星期二不舉行。（圖片提供︰潼遊。潼樂）

因為疫情關係，每個餵飼海豹的參加者都需要先洗手，將雙手放入消毒桶消毒約5秒，職員哥哥才會給魚予參加活動人士。

今次潼潼好勁，完全唔怕腥，一手拎起條魚仔，一手就拋入水面，海豹明星好快就一口叼住，享用鮮魚大餐，每份體驗可以餵飼3條鮮魚，我哋今次買咗2份，咁爸爸媽媽都可以陪潼潼。

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名額有限很搶手

由於活動受歡迎，潼潼媽咪附有一些參加攻略貼士供家長參考，直言想保證有得參加，家長們都要有些準備，早些去到海洋公園內現場買飛報名，「真係遲咗少少都買唔到」，加上疫情關係名額不多及只供即場報名，必須早些出發。

當日之名額會於「北極購物村」禮品店營業時間內即日發售，12點前要去到報名買飛，如要餵企鵝明星，相信要更早。

▲ 活動名額會於「北極購物村」禮品店營業時間內即日發售。（圖片提供︰潼遊。潼樂）

潼潼媽咪另有分享打卡貼士，每份食物以人頭計算，小朋友可以有一位家長陪伴。如一家三口，另一位家長可以入去影相，不過如以餵海豹經驗，最好另一位家長在出面對出另一邊位置直接影相或拍片，就可以影到由小朋友拋出去、海豹搶食的情景。

潼潼媽咪一家由於持有全年入場證（金/銀卡），故參加「餵飼海豹明星」只需$40（原價為$50），如他們參加「餵飼海獅明星」同樣都是$40。參加「餵飼企鵝明星」，原價收費為$60，持有全年入場證（金/銀卡）為$48，若是有全年入場證優越卡者，以上的活動會更平更抵玩。

活動詳情【按此】

以上內容及圖片獲「潼遊。潼樂」授權報道，原文可見facebook專頁。

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責任編輯︰顏紫燕