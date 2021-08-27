【建築保育】中環街市關閉18年活化重開　舊攤檔變商場式食肆小店

▲ 中環街市活化重開啦！

歷史建築活化在香港從來是爭議性話題，一個充滿舊日回憶的空間，經過復修後往往變得面目全非，如何能在建築保育及創新活化取得平衡，無疑是一大難題。有近百年歷史的中環街市，首階段復修完成開幕，且看看是否能保留昔日韻味之餘，帶來全新構思，達致完美共融？

中環街市位於鬧市心臟地帶，前身為「廣州市場」，為早年聚居中環的華人開設。約1850年代才遷至現址，並於1858年建成第一代中環街市。經歷多次重建，第四代中環街市於1939年5月落成，建築跟灣仔街市同樣採用包浩斯現代流綫風格，設計前衞。

▲ 中環街市首階段復修完成開放，保留了外形及主結構，內有70多間商店及公共空間。（張頌婷攝）

全新定位及意義

中環街市在2003年停止運作，在2009年宣布活化計劃，可惜過程中出現變數及爭議，一直擱置丟空。工程拖延多年，終於在8月23日正式開始首階段開業，由市區重建局及華懋集團共同管理營運，以Playground for All社區熱點作為概念。

由一個服務公眾的社區用地，搖身一變成為充滿商業味的空間，坊間肯定會出現無數反對聲音。事實上，要同時照顧商業及公眾利益絕非易事。曾為南豐紗廠項目操刀、任中環街市室內設計的負責人Benjamin稱：

保育是否用一個玻璃箱封存起、保持原汁原味就最好呢？我們認為成功的保育，是以人為本，考慮人們的需要，賦予全新的意義、定位，並超越原本的功能，可持續地發展下去。

▲ 街市以實用性見稱，於中間戶外通道位置望向中庭，可見左右對稱。（張頌婷攝）

地下國際美食廣場

中環街市為三級歷史建築，整個構造變動不大，最標誌性的流綫外形、橫向方格窗框及簷篷仍然健在。外牆立面由專人經過深入分析研究，推敲大樓於1930年代落成時所使用的飾面顏色作參考，才擬定修復方案，旨在重塑建築物的歷史原貌。面向德輔道中的玻璃幕牆屬第二階段，現時則仍在裝修中。

域多利皇后街及租庇利街兩邊的入口，都有一個大型的傳統「雞蛋燈」膠燈罩打卡位。地下為美食廣場Dining Ground，共有11間食肆商舖進駐，有港式燒味、東南亞菜、日本壽司吧及意大利菜，亦有本地手工啤酒品牌「麥子」及氈酒「白蘭樹下」酒吧。價位算是豐儉由人，午餐幾十蚊也有交易。

▲ 紅色膠燈罩在傳統街市極為常見，今日變成一個打卡位。（張頌婷攝）

▲ 場內唯一壽司吧WAKO鮨及酒吧，供應廚師發辦、壽司及生清酒。（張頌婷攝）

必看水磨石樓梯

長形中庭設計以往用作加強室內街市的對流通風，並引入自然光，今天這裏就變成戶外座位及活動場地，全場各處共有100個座位。Benjamin強調在構思時，不希望將街市打造成一個典型商場，而是一個transition space。

我們曾統計過，這曾是一個24小時有7萬人途經的地方。經過中環街市，不一定要消費，可以只是走走，坐下休息。就如中環滙豐銀行總行地下般，真正屬於市民的公共空間，並開放給普羅大眾使用。

最具代表性的水磨石主樓梯，團隊請來資深保育工程專家，以傳統「上海批盪」工藝方式，鋪設的飾面經過小心修復，昔日的歷史痕迹重現眼前。雖然因為《建築物條例》，加上了一條黑色金屬扶手，幸而亦無損其氣質。樓梯牆身印上的「上」「落」、已褪色的「中區指示分處」，亦值得細看發掘。

▲ 主樓梯除了是攝影大師何藩的取景地，更是中環街市的定義特徵元素，經小心修復後重現眼前。（張頌婷攝）

▲ 不妨留意專誠保留下來的舊日痕迹，可掃瞄QR code獲得更多資訊。（張頌婷攝）

港式文青小店進駐

場內現時約有8成商戶已租出，共有超過70間多元化的店舖。因應現代的零售方式，以及呼應昔日以聚集人群進行商業活動的功能，以Plug-to-operate的概念吸引中小企及初創進駐。租用期彈性，亦有齊基本裝修，方便品牌開設Pop-up店，加強可持續性，定位亦比中環大館更親民。

昔日左右兩排的食材攤檔，換成一間間零售店、小食及雜貨店，部分以香港品牌為主，如售賣懷舊設計精品「香港淳記」、港式糕點的「林記懷舊小食」等。主打本地製造漁農食品的「漁民辦館」及中式旗袍店「十八廿二」，也特別着重香港文化的保育傳承。二樓以連鎖裸買店SLOWOOD佔最大面積，亦有深水埗人氣精品店「MIDWAY shop」及「foreforehead」分店，營造出貼地文青氛圍。

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保留13個舊有攤檔

整個室內空間光猛鮮明，有不少綠色植物點綴，整個氣氛跟昔日的街市截然不同。團隊在細微位中盡力融入昔日情懷，例如招牌上的白磚、舊時的攤檔編號、攤檔之間的拉閘設計以及水磨石舖位等，讓人勾起集體回憶。Benjamin說希望可藉着這些細節，聚集不同人在中環街市的回憶及故事，讓市民一起共同建設過去的美好片段。

中環街市曾是東南亞最具規模的肉食市場，共286個售賣肉類、海鮮、家禽及蔬果的攤檔，並根據不同用途而設計。現在只有13個攤檔，得到修復結構及加固，重新展現其原有的「上海批盪」飾面及設置，如肉檔的肉枱和掛肉的鐵桿、魚檔的儲水箱和魚缸以及蔬果檔的售貨架等。

二樓另一部分為中環食街，即是以往連接半山自動扶手電梯的通道的中環購物廊。行人通道24小時開放，同樣有一列商店，以供應外賣的食檔為主，有烘焙店、粉麵、小吃及士多等，現時展出香港掌故專家鄭寶鴻的中環街市相片珍藏。

▲ 位於二樓內的蔬菜和生果檔，為陳列不同種類的蔬果而設有3組層架及鐵架。（張頌婷攝）

免費展覽介紹磅秤

場地也有小量展覽及活動，由香港建築中心策展的《築．秤》，展出古董的磅秤工具如天秤、砝碼、米磅等，連繫到中環街市；另以3D打印示範及工作坊，製成中環街市模型。展覽場地前身為街市卸貨區，可見保留至今的鐵勾、採用失傳的英式黏結磚安裝法的紅磚牆及古老標示。

一樓的圍板上有中環街市歷史回顧展，可惜只得平面硬照，欠缺一些更具吸引力的文物展覽。二樓特設的STEAM Playground，是舉行至8月29日的限時活動，小朋友可以在偌大的場地玩樂學習，免費體驗互動遊戲、機械編程活動等。全新的親子STEAM hub專區，則在第二階段復修完成才投入運作。

▲ 展出多個不同磅秤工具，可惜並非出自中環街市的真品。（張頌婷攝）

中環街市

地址：中環皇后大道中93號及德輔道中80號

電話：3618 8668

開放時間：10am至10pm

記者：張頌婷