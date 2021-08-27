  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (週五) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能身份證】1977至79年出生港人9月20日起可換證　合資格者可攜2名長者或殘疾人士一同換證

社會 12:34 2021/08/27

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

1977至79年出身港人下月20日起可換證。（經濟日報資料圖片）

入境處今日(27日)公布，凡於1977、1978或1979年出生的舊款智能身份證持有人，須在2021年9月20日（星期一）至11月18日（星期四）期間，帶同舊款智能身份證親身前往任何一間換證中心，辦理換領新智能身份證手續。而2005年至2007年或2012至2018年出生的兒童，換證限期將於9月18日完結，提醒家長應盡早陪同換證。

處方稱，換證計劃對象為全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內，前往換證中心辦理換證手續；合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

全港9間智能身份證換領中心服務時間為周一至六、上午8時至晚上10時。而為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。

入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
16:10 2021/02/03
【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
05至07年及12至18年出生兒童　5月3日至9月18日期間須換新智能身份證
21:20 2021/04/16
05至07年及12至18年出生兒童　5月3日至9月18日期間須換新智能身份證
1970至72年出生香港居民　須於今年11月2日起換領新智能身份證
15:06 2020/10/19
1970至72年出生香港居民　須於今年11月2日起換領新智能身份證

你可能感興趣

【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
16:10 2021/02/03
【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
05至07年及12至18年出生兒童　5月3日至9月18日期間須換新智能身份證
21:20 2021/04/16
05至07年及12至18年出生兒童　5月3日至9月18日期間須換新智能身份證
1970至72年出生香港居民　須於今年11月2日起換領新智能身份證
15:06 2020/10/19
1970至72年出生香港居民　須於今年11月2日起換領新智能身份證
經濟 服務 入境處 香港

最高瀏覽

【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢
16:09 2021/08/26
【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
16:59 2021/08/25
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
【自作自受】22歲牧師自願被活埋稱3日後復活　墓中痛苦掙扎慘死遺懷孕妻
14:00 2021/08/26
【自作自受】22歲牧師自願被活埋稱3日後復活　墓中痛苦掙扎慘死遺懷孕妻