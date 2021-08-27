【智能身份證】1977至79年出生港人9月20日起可換證　合資格者可攜2名長者或殘疾人士一同換證

▲ 1977至79年出身港人下月20日起可換證。（經濟日報資料圖片）

入境處今日(27日)公布，凡於1977、1978或1979年出生的舊款智能身份證持有人，須在2021年9月20日（星期一）至11月18日（星期四）期間，帶同舊款智能身份證親身前往任何一間換證中心，辦理換領新智能身份證手續。而2005年至2007年或2012至2018年出生的兒童，換證限期將於9月18日完結，提醒家長應盡早陪同換證。

處方稱，換證計劃對象為全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內，前往換證中心辦理換證手續；合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

全港9間智能身份證換領中心服務時間為周一至六、上午8時至晚上10時。而為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。

入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

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責任編輯：陳正怡