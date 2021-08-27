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明火煮食教室：火博士教你邊煮食邊減炭

特約資訊 18:00 2021/08/27

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「無火煮食一定較明火環保和安全！」或者大家都聽過類似的言論，但究竟事實是否如此呢？不想人云亦云，一於待「火博士」- 化學博士陳鈞傑為大家破解迷團啦！

煤氣非燒煤而來？

提到煤氣，相信大家都會隨即想到那股獨特的味道。不過大家可能有所不知，煤氣雖然以「煤」為名，但原來其主要原料和生產方式並非來自燒煤！「其實現時本港煤氣的主要生產原料乃來自天然氣和石腦油，另外還有1%是透過回收堆填區的沼氣而得來；所以在原料組合上，現時大家使用的煤氣其實已有效減低碳排放。」火博士說。

一個使用明火煮食的家庭，每年所減少的碳排放量相當於8棵樹所吸收的二氧化碳！

他續指出，有數據顯示，一個使用明火煮食的家庭，每年所減少的碳排放量相當於8棵樹所吸收的二氧化碳。「由此可以想像，如果有10萬個家庭使用明火煮食，即相當於種植了80萬棵樹吸收二氧化碳！」

縮短煮食時間降低能源消耗

除了燃料能有效降低碳排放外，火博士亦提到明火煮食爐在能源消耗上亦有優勢。「因為明火煮食爐的加熱面積一般較無火煮食爐大，令明火可以平均加熱鍋身四周，所以我們煮食時可以利用整個鑊面把食物加熱，同一時間煮更多的食物，而且需時亦較短，變相消耗較少能源。」

明火煮食爐的火焰可以平均加熱鍋身四周，從而可以在同一時間煮更多的食物，相對消耗較少能源。

煤氣爐具大大提升安全性

在關注環保問題的同時，部分人可能因為家中有小朋友而考慮使用無火煮食爐，以為後者會較為安全，但火博士卻有另一番見解。「如果我們同時啟動明火和無火煮食爐，大家會對那個爐有更大的顧忌呢？答案自然是明火。因為大家看到火焰，自然不會伸手觸碰；但電磁爐則不然，假如大家或小朋友未有察覺該爐已開着而不小心觸碰著，便有機會因此而燙傷。」

大家看到火，自然不會伸手觸碰！

另外，火博士留意到現時不少明火煮食爐均設有自動熄火安全裝置，部分還設有時間掣或防乾燒功能，為使用者提供安全網。「據了解，有煮食爐更可配合『煤氣智慧爐具』手機應用程式，透過手機app監控爐具使用狀況，無疑是較以往安全很多。」

 

指定煤氣煮食爐可配合「煤氣智慧爐具」手機應用程式，透過手機app監控爐具使用狀況。

想了解明火煮食如何減碳節能且為家人營造更安全舒適的入廚環境？立即瀏覽短片了解更多！

（特約）

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