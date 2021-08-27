【阿富汗恐襲】喀布爾機場恐襲至少90死150傷　爆炸一刻曝光婦孺屍骸遍地

▲ 阿富汗首都都喀布爾機場發生連環恐襲，造成最少90死150傷。

阿富汗首都喀布爾機場於當地時間8月26日傍晚發生連環恐襲，極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）宣稱犯案，此次自殺式炸彈襲擊造成最少90人死亡、150人受傷，包括13名美軍死亡。有目擊者表示，爆炸後看到婦女、兒童和男人的屍體散落四周。

有附近民眾拍攝到爆炸一刻，並將影片上傳至twitter，見到現場先冒出火光，不到5秒發生大爆炸，火球直衝上天，嚇得拍攝者馬上彈開。

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綜合英國廣播公司（BBC）及《路透社》報道，爆炸發生於8月26日傍晚6時許喀布爾機場附近，有指爆炸後現場還傳出槍聲。爆炸發生後約2小時，喀布爾的急救醫院稱已接收來自機場約60名傷者。

在爆炸發生前，美國、英國等幾個西方國家已先後發出預警，喀布爾機場存在恐襲高風險。由於多個國家已宣佈即將在未來數天結束撤離行動，故大批人聚集在喀布爾機場外等候撤離機會。

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是次連環恐襲先發生於機場的阿比門（Abbey Gate），有「人肉炸彈」發動自殺式炸彈襲擊，之後一名同行槍手向人群開槍掃射。第二次自殺式炸彈襲擊則發生於鄰近的巴倫酒店（Baron Hotel），一共造成最少200多人死傷。《紐約時報》引述一名目擊者表示：

爆炸發生後，我看到婦女、兒童和男子的屍體散落四周。

▲ 在機場附近等候的小朋友忍不住哭泣。（影片截圖）

目擊者︰屍骸佈滿水渠

目擊者擔心人身安全，要求匿名受訪。他續稱在第一次爆炸發生後，他與其他民眾，甚至塔利班武裝分子也緊急逃生，因當時有傳IS伊斯蘭國派出4名「人肉炸彈」，他擔心再有更多爆炸發生。

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網上有多段影片顥示，爆炸現場有多具屍體，連水渠也變成「亂葬崗」，屍骸滿佈，另有多名傷者求援。

另一名目擊者向《紐約時報》表示，他與一名新婚朋友到機場，朋友想走入機場的阿比門，但一段時間後不見了其蹤影，卻聽到第一次爆炸聲，當他找到朋友時，他只能憑他腳上的拖鞋認出他：「整條水渠都是死屍、數十具死屍在地上，那一帶情況非常差。」

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責任編輯︰王明芳