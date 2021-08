【方皓玟演唱會】入行近20年首開紅館騷　方皓玟性感上陣大騷馬甲線

▲ 大展健身成績。

方皓玟(Charmaine)昨晚在紅館舉行一連四場《LOST n FOUND演唱會》,入行近20年的方皓玟,首度圓夢上紅館開三面台演唱會,「小明」亦大展健身多時的成績。

方皓玟演唱會以《分手總約在雨天》開場後,其後唱出《Freedom》、《TMD》和《To Haters》等快歌,她脫去米白色外套,展示健身成績,大騷完美馬甲線。

另一節她又跟12位赤裸上身的型男,大跳椅子舞,方皓玟曾說要苦練舞技作出突破,是晚演出也令觀眾十分振奮。

在演唱《超生記》時,她與女舞蹈員共舞,用舞步表達與心魔對戰,及後在《666》延續光明與黑暗的對碰,隨後加入的舞蹈員演化更多正念與黑暗面對抗時不甘示弱。在演唱會中段,小明與12位赤裸上身的男舞蹈員同台,並在長枱上唱出《異流》,在聖母像背景下,與眾舞蹈員呈現出名畫「最後的晚餐」一幕,為觀眾帶來視覺上衝擊。

在唱出《Won’t You Stand》及《Let’s Say》時,小明大跳椅子舞,性感的舞姿令全場歌迷尖叫聲不斷,其後唱到《唵嘛呢叭咪吽》更被整個抬起,躺臥在一眾男舞蹈員的掌心上。原來整個舞蹈部分,對應著現今香港的狀況,令不少觀眾被打動。

首場有RubberBand唱出對方一同填詞的《All We Have Is Now》,全場歌迷氣氛熱烈。小明於歌曲中段再度登台,與6號合唱,並於唱畢此曲後邀請RubberBand其餘成員阿偉、泥鯭及阿正上台。

林家謙及同門師妹章尾而任嘉賓,林家謙又唱出《聽風》及《一人之境》,令觀眾高呼。

小明解釋邀請師妹成為嘉賓的原因,說道:「原來喺好多人心目中,都一樣想我哋呢個世界變得更美好。但原來呢件事唔係為咗自己,我哋做好多嘢去努力,為好多事情去付出,其實係為咗我哋下一代年青人,所以希望大家唔好放棄年青人,亦都好proud of 自己係香港人呢個身分。」說畢即唱出《你是你本身的傳奇》及《假使世界原來不像你預期》。