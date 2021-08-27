【生活智慧】砂糖結塊並非受潮　日本節目教2招還原乾爽糖鹽

▲ 專家教將結塊砂糖、鹽，還原乾爽。

砂糖及鹽是家家必備的調味料，但有時結塊變硬，導致不便使用。很多人都認識結塊變硬一定因為受潮，但其實糖及鹽結塊的原因不一樣。有日本專家就解釋結塊真相，並公開還原乾爽糖/鹽的方法。

日本節目《ノンストップ！》找來專家解釋，很多人以為砂糖結塊是因為受潮，但其實事實正好相反。砂糖是因為空氣太乾燥，所以結塊。因為砂糖中的轉化糖漿含有水分，可以防止晶體黏在一起結成一塊塊。當空氣乾燥時，乾化糖漿的水分會被抽走，故令砂糖晶體容易黏在一起。

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所以，只要有適當的濕度，就可以解決砂糖結塊的問題。專家教路，只要準備一張廚房紙，濕水後扭乾，然後平鋪放在存儲砂糖的容器上，蓋好。在室溫放一晚，翌日，砂糖就會回復粒粒分明的狀態。

▲ 蓋好蓋子，在室溫放一晚。

至於鹽結塊的原因，正正與砂糖相反，是因為受潮。故只要將結塊的鹽放在碟上，然後用微波爐加熱1至3分鐘，就可以恢復乾爽。

▲ 只要將結塊的鹽放在碟上，然後用微波爐加熱1至3分鐘，就可以恢復乾爽。

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如果想防止鹽結塊，大家更可以放入3、4粒長通粉或蝴蝶粉等澱粉質食物於容器中，讓其「吸濕」，然後每個月替換一次。

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責任編輯：羅嘉欣