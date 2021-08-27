  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (週五) 14:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生活智慧】砂糖結塊並非受潮　日本節目教2招還原乾爽糖鹽

食用安全 13:52 2021/08/27

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

專家教將結塊砂糖、鹽，還原乾爽。

砂糖及鹽是家家必備的調味料，但有時結塊變硬，導致不便使用。很多人都認識結塊變硬一定因為受潮，但其實糖及鹽結塊的原因不一樣。有日本專家就解釋結塊真相，並公開還原乾爽糖/鹽的方法。

日本節目《ノンストップ！》找來專家解釋，很多人以為砂糖結塊是因為受潮，但其實事實正好相反。砂糖是因為空氣太乾燥，所以結塊。因為砂糖中的轉化糖漿含有水分，可以防止晶體黏在一起結成一塊塊。當空氣乾燥時，乾化糖漿的水分會被抽走，故令砂糖晶體容易黏在一起。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

所以，只要有適當的濕度，就可以解決砂糖結塊的問題。專家教路，只要準備一張廚房紙，濕水後扭乾，然後平鋪放在存儲砂糖的容器上，蓋好。在室溫放一晚，翌日，砂糖就會回復粒粒分明的狀態。

蓋好蓋子，在室溫放一晚。

至於鹽結塊的原因，正正與砂糖相反，是因為受潮。故只要將結塊的鹽放在碟上，然後用微波爐加熱1至3分鐘，就可以恢復乾爽。

只要將結塊的鹽放在碟上，然後用微波爐加熱1至3分鐘，就可以恢復乾爽。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

如果想防止鹽結塊，大家更可以放入3、4粒長通粉或蝴蝶粉等澱粉質食物於容器中，讓其「吸濕」，然後每個月替換一次。

最新影片推介：考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

食用安全｜牛肉呈現奇異綠色光澤似變壞　日本牛肉專家拆解冰鮮牛肉最新鮮顏色
12:28 2021/02/23
食用安全｜牛肉呈現奇異綠色光澤似變壞　日本牛肉專家拆解冰鮮牛肉最新鮮顏色
【回南天】家居潮濕衣物難晾乾　專家教6招快速除濕除臭大法
11:47 2021/03/09
【回南天】家居潮濕衣物難晾乾　專家教6招快速除濕除臭大法
【暗藏邋遢】餐具縫隙易成清潔死角　收納達人教清洗秘訣KO陳年污垢
10:36 2021/04/06
【暗藏邋遢】餐具縫隙易成清潔死角　收納達人教清洗秘訣KO陳年污垢

你可能感興趣

食用安全｜牛肉呈現奇異綠色光澤似變壞　日本牛肉專家拆解冰鮮牛肉最新鮮顏色
12:28 2021/02/23
食用安全｜牛肉呈現奇異綠色光澤似變壞　日本牛肉專家拆解冰鮮牛肉最新鮮顏色
【回南天】家居潮濕衣物難晾乾　專家教6招快速除濕除臭大法
11:47 2021/03/09
【回南天】家居潮濕衣物難晾乾　專家教6招快速除濕除臭大法
【暗藏邋遢】餐具縫隙易成清潔死角　收納達人教清洗秘訣KO陳年污垢
10:36 2021/04/06
【暗藏邋遢】餐具縫隙易成清潔死角　收納達人教清洗秘訣KO陳年污垢
食用安全 生活智慧 糖分 澱粉質 日本

最高瀏覽

【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢
16:09 2021/08/26
【上車置業】耗盡170萬積蓄上車無錢裝修 90後情侶入住清水樓3年：不想問家人拿錢
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
16:59 2021/08/25
【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】
【自作自受】22歲牧師自願被活埋稱3日後復活　墓中痛苦掙扎慘死遺懷孕妻
14:00 2021/08/26
【自作自受】22歲牧師自願被活埋稱3日後復活　墓中痛苦掙扎慘死遺懷孕妻