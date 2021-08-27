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【生命奇蹟】20年前連體嬰歷31小時手術分割　妹妹懷孕重返出生醫院平安誕女

育兒經 13:50 2021/08/27

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20年前美國一對連體嬰姊妹成功分割，妹妹近日平安誕下女兒。

連體嬰的人生或許比別人曲折，但只有勇敢向前，仍能活出生命奇蹟。20年前美國一對連體嬰姊妹經歷31小時手術分割，自此她們過著幸福的生活。妹妹婚後懷孕，選擇重返出生醫院，近日平安誕下女兒。

據美國《霍士新聞》報道，現年21歲的Charity Lincoln Gutierrez-Vazquez與雙胞胎姊姊Kathleen出生時是連體嬰，胸骨、骨盆和部分器官相連，各有一隻腳，連體情況罕見。姊妹7個月大時，在她們出生的醫院，位於華盛頓州西雅圖的華盛頓大學醫學中心（UW Medical Center）接受分割手術。

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連體嬰分離過獨腳生活

當時主診醫生Dr. John H.T. Waldhausen帶領醫護團隊進行這項複雜的手術，經過31小時的手術後，終於將Charity和Kathleen成功分開。兩姊妹以獨立個體示人，她們往後亦努力適應只有一隻腳的生活。

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長大後Charity與男友Ruben結婚，早前獲悉自己懷孕的喜訊後，她聯絡Dr. Waldhausen，表示希望重回華盛頓大學醫學中心分娩。Dr. Waldhausen向她推薦院內的婦產科醫生Dr. Edith Y. Cheng，指對方在高危妊娠方面有經驗。

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當年出生醫院剖腹誕女

Charity懷孕34周時於本月12日，在她和姊姊當年出生的醫院剖腹產下女兒Alora，目前母女情況良好。這位新手媽媽「感恩人生中出現一次又一次奇蹟」，並感謝在整個生產過程中，一直得到醫護團隊的照顧。專家及醫護團隊確保了Charity重建的腹部能支撐至孩子出生，Dr. Cheng透露為Charity接生是一種巨大的責任和榮幸，「我從對方身上學到了很多東西。」

Charity重返出生醫院，平安誕下女兒。（影片截圖）

由於新冠肺炎疫情下，Charity的家人還未見過她的女兒，她期待將女兒介紹給家人認識，而姊姊Kathleen很開心能當上姨媽。她和丈夫對於能成為爸媽亦感到非常自豪，期待著新手父母的生活。

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責任編輯：王明芳

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