【反修例事件】楊潤雄：多名學生被捕證學校須增守法教育　學生出獄後原則上可原校就讀

▲ 楊潤雄指，反修例事件中4成被捕人士屬於學生，證實學校須加強學生守法意識的教育。（資料圖片）

2019年反修例事件中有逾萬人被捕，當中約4,000名被捕人士中為學生，佔總數4成。教育局長楊潤雄表示，該社會運動是他上任4年來，遇到的最大挑戰，指被捕人士中約4成是學生，反映教育有需要改善，估計原因是過去太著重成績，忽略對學生的基本培養。他補充，在反修例風波中被判入獄的學生，出獄後原則上可以返原校就讀，希望他們能明白和糾正錯處。

楊潤雄接受網媒專訪指，反修例所致的「動亂」背後有眾多原因，社會各界亦有不同看法，只是4成被捕者為學生，比例上偏高，教育界須檢視不足，加以改善，強調當局已積極加強教師培訓，提醒學校做好教育學生，增強國民教育、價值觀教育和守法意識等工作。

他稱，若相關學生願意，出獄後原則上可返原校就讀，當局已邀請學校分享訓輔及糾正曾參與犯法活動學生的經驗，期望學生回歸校園時，明白「錯喺邊度、將來點改正」。

針對近期教師出現離職潮，楊潤雄承認「多了人離開香港移民是事實」，但不認為教育界人士移民情況特別多，指近月有較多學校招聘教師，但現時大致已聘請充足的人手。他續指，《港區國安法》下本港社會越趨穩定，預料香港未來有良好的發展機會，呼籲教職員理性選擇。

楊潤雄又表示，正與學界商討如何應對學生人數變動的影響，暫未有定案，當局期望在穩定教育界及使用公帑間作出平衡，指如果學生人數持續下跌，則毋須保留過多學校。

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記者：陳麗娜