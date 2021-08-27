【亞洲飛魚】何詩蓓出戰國際游泳聯賽　刷新50米自由泳短池亞績

▲ 何詩蓓刷新50米自由泳短池亞績，未受傷患影響。（經濟日報資料圖片）

在東京奧運贏得2面游泳銀牌的女飛魚何詩蓓，在香港時間今日（27日）凌晨在意大利參加國際游泳聯賽（International Swimming League），出戰數個項目，其中於不是她主項的50米自由泳，游出個人最佳時間23.75秒，奪得第三，並打破亞洲短池紀錄，時間比舊紀錄快0.2秒。

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何詩蓓在東京奧運出戰50米自由泳預賽後，曾透露自己的大腿後肌受傷。她在回港休息兩星期後，代表Energy Standard泳隊出戰ISL，參加3個項目包括50米自由泳、400米自由泳及4X100米自由泳接力。不過，她似乎未有受傷患影響，於第一日賽事中已取得22.5分排名第三，助泳隊取得首名位置。

何詩蓓的啟蒙教練之一、Harry Wright International南華會泳隊教練崔瑋俊形容，造就何詩蓓2面奧運銀牌背後有3大要素，包括刻苦、心態及天份，寄語家長勿盲目跟從何詩蓓模式。詳情即看：【下一頁】

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記者：李榮忠