【秋天抗燥】李司棋公開立秋養生潤喉茶飲　20分鐘簡易製作花旗參無花果茶

▲ 李司棋公開立秋養生潤喉茶飲製法。

立秋（8月7日）及處暑（23日）已過，天氣開始轉涼，又是進補茶療湯水養生潤燥的時刻。李司棋（司棋姐）最近就拍片推介一款花旗參無花果潤喉茶，做法簡單，製作需時僅20分鐘，不妨參考一下。

司棋姐不時會在Instagram分享近況，又會拍攝短片製作美食，最近她就公開了一款養生潤喉茶，溫柔地提醒大家已過立秋，正適合飲用這款茶飲，叫大家一起試試。點擊睇製作過程及材料：

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其實除了司棋姐分享的潤喉茶外，夏秋之間也適宜因應個人體質及需要，選擇合適的茶療湯水進補，以下介紹幾款秋天抗燥茶療：

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而如果有更多時間，又或想細味保健養生湯水，可按不同功效，參考如下幾款湯水的材料及做法：

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責任編輯：羅嘉欣