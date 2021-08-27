【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會　盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚

▲ 盧宛茵演飾演精靈嫲嫲盡現喜感。

人稱「Madam Lo」的盧宛茵演過不少綠葉角色，不論是演尖酸刻薄的阿媽、奶奶或外母均入形入格。於正播出的TVB劇《智能愛人》內，飾演陸永嫲嫲的盧宛茵再發揮喜劇細胞。

在昨日（8月26日）的《智能愛人》劇情講述嫲嫲玩「網戀」，更遙控AI家傭阿寶（李佳芯飾）代她與鬼佬拍拖，過程惹笑，難怪連網民也大讚Madam Lo好正！

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▲ 盧宛茵演的嫲嫲學人玩網戀。

用阿寶頭像玩網戀

昨晚的《智能愛人》劇情講述古家廉（陸永飾）與多姐（馮盈盈飾）展開同居生活。盧宛茵所演的嫲嫲則精靈又搞笑，以阿寶的頭像、透過交友apps認識網友Albert（易宇航飾）。

學人玩「網戀」的嫲嫲少女心爆發，更叫阿寶代她錄音跟Albert對談，當中盧宛茵以不鹹不淡英文說：「L拔，I搣 you，你要的care。」，而AIi即跟著說一遍兼模仿其語氣，當然Ali說得字正腔圓，更不失可愛。

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嫲嫲遙控拍拖

其後Albert突然現身，而阿寶為了幫嫲嫲圓謊，即代嫲嫲跟Albert約會，而Albert跟阿寶到餐廳約會時，既巧遇古家廉跟多姐，家廉一副不是味兒的樣子，最終四人更一起食飯。

期間盧宛茵演的嫲嫲暗中監視阿寶，更以藍芽耳機遙控阿寶說話，當見到孫仔家廉在場時，嫲嫲衝口而出說：「哎，點鮮你個衰仔會響度？」，阿寶聽到即跟著說，十分惹笑。

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另外一場，4人食飯期間，Albert細心為阿寶去除蝦殼，古家廉呷醋兼說：「bobo都唔食蝦的。」，此時嫲嫲即遙控教阿寶說：「我至鍾意食蝦。」。

盧宛茵的演出十分生鬼有趣，獲不少網友讚賞，當中包括：「呢一集太精彩、開心, 笑到失聲。嫲嫲同阿寶"Bobo"真係好㜺鬼, 兩個嘅交流对白超攪笑、得意。阿寶"Bobo"模仿嫲嫲好正, 頂呱呱!」、「我喜歡看嫲嫲，演到很可愛。」、」居然遙控阿寶談戀愛，嫲嫲，好正。」。

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▲ 盧宛茵早年於《卡拉屋企》而展現喜劇細胞。 （電視截圖）

眾人媽打盧宛茵

現年68歲的盧宛茵入行50多年，她曾於節目裡表示自小喜愛戲劇，Madam Lo於1973年參加TVB藝員訓練班入行。

同年畢業後，憑飾演《朱門怨》二少奶一角一炮而紅。及至80年代尾她復出電視圈，之後演出不少「媽媽級」的角色，當中曾飾演過70多個男藝人的阿媽，因此有「御用阿媽」之稱。

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於2002年的《戇夫成龍》和2005年的《阿旺新傳》裡，盧宛茵均飾演阿旺的媽媽，另外於3年前播映的《鐵探》中，她飾演與患有腦退化症的嫻姐，跟獄中兒子Bingo（姜皓文飾）相認一幕令人難忘。

其實盧宛茵是一位充滿喜感的演員，早於處境喜劇《卡拉屋企》她已展現其喜劇細胞，當中Madam Lo飾演李婉華的媽咪，其中一幕她教李婉華做女人要好好儲錢，但又不可以讓老公知道，網民讚她完美演繹「師奶仔」角色。

▲ 於《萬千星輝頒獎典禮2018》盧宛茵曾獲頒專業演員大獎。

及至94年，她於《豪門插班生》扮龔如心，造型維肖維妙。

至近年，盧宛茵於《愛‧回家之開心速遞》演尖酸刻薄的崔Auntie，向觀眾大放笑彈，同樣受人喜愛。

同場加映：謝雪心專訪