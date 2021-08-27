【七公主】與馬海倫對手戲有火花　江嘉敏演繹悲中帶喜喊戲有層次

TVB劇集《七公主》下星期邁向第四周，各大公主黃翠如、林夏薇、高海寧（高Ling）、陳瀅、鄺潔楹、江嘉敏、陳曉華（Hera）先後出場。

對於演員，「喊戲」很多時是考牌作，偏偏薇薇、高Ling、甚至新人Hera均駕馭得迎刃有餘，令觀眾自然對餘下出場「獻技」的公主要求變高，第4位接受「考牌試」的是飾演顧雙兒的江嘉敏。

▲ 江嘉敏12歲已考獲銅琴演奏級，所以在劇中彈琴對好零難度。

江嘉敏成功駕馭角色

本身精於彈鋼琴、12歲已考獲演奏級的江嘉敏，在《七公主》中將其所長發揮得淋漓盡致折服網民；而演戲資歷只有4年的她，劇中角色其實相當複雜，看似活潑聰穎，其實心事重重；看似冷酷現實，其實熱心助人；更同時有著心地善良及暗黑古惑的矛盾面，恍如黑化了的天使。

網民亦有感江嘉敏駕馭角色不慍不火：「江嘉敏其實演技唔差，又識彈琴。」、「江嘉敏個角色最討好，都做得幾好，終於唔使扮細路女。」另外她的修長美腿，亦是網民焦點所在。

▲ 當然馬海倫的精湛演技，帶領觀眾更入戲。

與馬海倫有火花

《七公主》在昨晚（8月26日）播出的第14集，因虛假文書及欺詐罪等被捕的雙兒，於案件聆訊前探望患腦退化症生母龔儷（馬海倫飾），欲向其坦白過錯；期間生母雖然叫得出雙兒名字，但卻記錯雙兒是鄰居女兒，雙兒情緒秒速遊走天堂與地獄之間。

雖然龔儷不記得雙兒是親女，但卻對其專長及童年頑皮事一清二楚，對此雙兒再度跌入既喜且悲的感動漩渦，並含著默然落下的淚水說：「冇人蝦我，但我做咗件好錯嘅事！」龔儷聞言即大表緊張，更拿出雙兒最愛的軟糖予以安慰，場面催淚。

由於江嘉敏將雙兒的極度複雜情緒拿捏得恰到好處，獲網民激讚：「喊得好自然，想忍但忍唔住嗰啲樣」、「佢出咗道唔係好耐就咁識做戲」、「第一次覺得江嘉敏喊戲OK，頭先呢幕有感染到我」、「佢平時做開開心果，好似冇咩見過佢喊」、「真係今集焦點」、「佢喊得好真，好容易代入咗」等。

▲ 江嘉敏演繹恰到好處。

監製陳讚江嘉敏有天份

未知是否因江嘉敏演技好加持，網民對於雙兒的聆訊戲份亦看得相當肉緊，一方面覺得她應該得到應有懲罰，但另一方面又忍不住同情她，因為角色夠善良。

《七公主》監製陳維冠（Joe）亦大讚江嘉敏有天份兼夠努力：「我好幾年前已留意她演戲，感覺她演出很自然和投入，於是《誇世代》便第一次找她演出。當時她的角色需要懂得巴西柔術和拉大提琴，她就幾乎每天都去上堂練習，真的非常努力。」Joe又指江嘉敏劇中的彈琴場口，全部即場收音，足證其功力。