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【疏忽照顧】2個月大男嬰被留車內活活焗死　母拋屍魚池隱瞞19年因一件事曝露真相

親子 13:45 2021/08/27

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台灣一名男嬰被獨留車內焗死，其後遭母親和同居人棄屍魚池。

家長切勿獨留兒童在車內，以免悲劇發生。在近20年前，台灣一名母親將2個月大的兒子留在車內導致窒息死亡，其後棄屍魚池。直至前年男嬰應已18歲，達服役年齡，母親收到入伍通知書後報稱兒子失蹤，事件才被揭發。

男嬰遭棄屍的魚池。（影片截圖）

男嬰被獨留車內焗死

據台灣傳媒報道，事發在新竹縣，一名郭姓女子在約20年前，與一名男子誕下男嬰，其後郭女認識了另一位姓顏的男子，兩人一同撫養男嬰。在男嬰2個月大時，顏男帶同男嬰上班，並將他獨自留在車的後座。數小時後當顏男回到車上時，發現男嬰已窒息死亡。

顏男和郭女因憂被揭發，所以兩人將男嬰的屍體，連同磚塊放入袋中，再拋入郊區一個魚池。直至2019年，男嬰應滿18歲，需要服兵役。郭女收到兒子的入伍通知後，前往市內警署報案，謊稱兒子在2歲的時候，被生父抱走後音訊全無，又指由於當年關係複雜，自己也無法確定孩子生父是誰。

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在涉事魚池發現骸骨

警方在接報後展開調查，發現男嬰自出生後，完全沒有任何醫療、入學等紀錄，因此對郭女的說法存疑。其後警方在監視兩人的行蹤期間，發現他們前往一個魚池拜祭，上前查問後兩人才將事實和盤托出。

在本月20日，警方前往棄屍地點，在消防的協助下將魚池內的水抽出，再進行挖掘。最終在一個袋中，發現疑似是男嬰的骸骨。法醫亦已抽取郭女的DNA，以進行鑑定。警方以過失致死罪、遺棄屍體罪起訴顏男，而郭女則被起訴遺棄屍體罪。

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責任編輯：王明芳

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