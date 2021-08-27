【水著考有Feel】MIRROR五子罕有騷長腿　阿Dee笑姜濤「臘腸」背後有原因

▲ MIRROR和ERROR今日一同出席活動。

ViuTV《考有Feel》今日舉行全新節目《水著考有Feel》特別篇的活動，團隊主考官小儀和監考員呂爵安（Edan）、Dixon親自上陣，邀最玩得、最鬼馬古惑的嘉賓，今日眾人大玩水上活動。

今日活動嘉賓陣容強勁，包括ERROR成員、黃奕晨、Rachel（考正）, Polly（考靚）、以及MIRROR成員王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）。

活動上兩組藝人分為兩隊，進行5個以五惑為主題的遊戲。一向被指「MIRROR沒有夏天」的成員，今日Aton、Lokman、Frankie、Anson Kong雖然依然上身包到實，但卻激罕大騷「毛腿」。

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Lokman：愛靚唔愛命

被問到在節目會否獻出騷肌時間，隊長Lokman笑稱：「我們都會保護自己，今次只騷小腿肌。」至於被指是否要繼繼「冇夏天」，Lokman形容：「（著衫）多些layer好睇些，愛靚不愛命嘛。」

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成員今年拍了不少廣告，是否收入大增，Lokman就指：「我們沒去計算，太忙，但相信，可食多串魚蛋。」Alton、Frankie等也笑言「食飯叫凍飲不用想，甚至可叫特飲。」

而ERROR在活動上發揮搞笑本份，保錡更學七師傅在節目中大打「七連閃電鞭」，並自稱近日在家中看了一百遍，對七師傅十分佩服。

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被問想到節目中專攻哪位MIRROR成員，Dee說：「沒有打算專攻誰，反而是避開誰，好像Alton太大隻，只得肥仔可跟他鬥。」肥仔笑道：「我用重量去戰勝他。」

Dee講笑說ERROR常給MIRROR欺凌。至於今次不能跟姜濤對陣，Dee就說：「我今日也見過他，姜濤話我太靚仔有型，會將job俾晒我。」

活動上，Dee又為姜濤改新花名「臘腸」，他解釋：「臘腸需要『晒』，但入面的料好豐富，故很適合姜濤。」

被問到ERROR是否收入大增，眾人皆說沒有，193就坦言一定比出道時多，但也要未雨繆稠，學習投資，因為今日不知明日事。

同場加映：Edan訪問

記者：梁樂欣、陳淑霖