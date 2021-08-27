【清洗黑錢】犯罪集團利用虛擬銀行收受非法賭注　警拘9人3名集團骨幹被控「洗黑錢」等罪

▲ 犯罪集團利用虛擬銀行收受非法賭注，警拘9人3名集團骨幹被控「洗黑錢」。（警方社交平台）

警方昨日(26日)展開代號「奔流」行動，打擊一個利用虛擬銀行進行收受非法賭注和清洗黑錢的犯罪集團，行動中拘捕9人，包括5男4女(23至62歲)，當中8人持有本港身份證，另一人持有雙程證。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示，早前發現有不法集團設立海外賭博網站，並利用不同虛擬銀行戶口收受賭注，集團會在收到賭款後會快速轉走犯罪得益，集團亦會招攬不同人士開設傀儡戶口，同時透過社交媒體招攬賭客 ，聲稱可提供網上多種賭博服務。當賭客聯絡網站中介人後，中介人會協助賭客開設網上賭博戶口，並提供傀儡戶口給賭客注入賭款，轉換賭博注碼用來投注。

警方經調查後發現該犯罪集團在去年5月至本年3月期間，利用23個戶口清洗共3000萬元犯罪得益，昨日拘捕3名集團骨幹，涉嫌「洗黑錢」和「串謀收受賭注」罪，同時在全港多處拘捕另外6名人士，全部是傀儡戶口持有人，他們報稱任職文員、清潔工、建築工人、售貨員和無業，部分被捕人士是夫婦、朋友或親友關係，當中3人有黑社會背景。行動中檢獲兩部電腦、15部手機、45張電話預付卡、賭博記錄、銀行提款卡和文件等，全部被捕人士仍被扣查，警方正調查資金來源和去向，行動仍在繼續，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

