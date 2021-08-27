【聖Jo仔之光】曾智華英文差被校長迫留班或離校 一個決定逆轉人生

▲ 曾智華英文差被校長迫留班或離校， 一個決定逆轉人生。

上周，參加劍橋大學同學會一個論壇，重新踏足四十多年前畢業的母校——聖若瑟書院。

學校創立於一八七五年，意即很快就到一百五十周年紀念了。

現今的校舍，建於一九二○年，北座及西座已被列為法定古迹，故此，甚麼時候回來，由外形到裝修，再到氣味，也始終如一！

聖若瑟出名校風自由，所以，歷年培養出大量各行各業頂尖人才，同時，也有小量「頂尖」作奸犯科之輩，一如任何現代都市的縮影。

我肥碌在聖若瑟的日子，沒太多快樂回憶。無他，因個人學術水平比平均同學低，英文又差，導致領悟力不足，年年考幾乎要留級的包尾大幡，非常無成功感，只有失敗感。

更大劑，中五畢業後，校長就強迫選擇：「一係留班，一係離校！」

結果，揸住張「光頭」會考成績單四圍拍門，拍呀拍，拍左去新法中文中學（已蒸發）讀中六。

結果，「奇迹」出現，原來由高水準學校撻入相較低水準的學校，會有極大滿足感。有如馬匹跑開一班賽降去跑五班，嘩，仲唔輪到我W？

一W就W出自信，做乜都零舍醒神，從此闖下高啲、闖下又高啲。

結論，好彩當日無得留在聖若瑟讀中六，否則，必繼續「享受」失敗！

今日諗起母校，因見到學弟盧煜明再獲殊榮。呢位「無創產前檢測之父」，獲英國皇家學會頒發本年度生物學科「皇家獎章」，乃該獎成立二百多年來，首位華人得獎！

百分之一千「聖 Jo 仔」之光，大家飲杯！

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