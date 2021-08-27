【學校體育課】鄭泳舜倡增體育課時　教育局稱無意於無廣泛共識下增加體育課時

▲ 教育局稱無意於無廣泛共識下增加體育課時。（經濟日報資料圖片）

立法會民政事務委員會今開會討論推動學校體育發展，教育局表示，現時小學及初中體育科，佔總課時5至8%，即每星期約80至120分鐘，高中體育科課時最少為總課時5%，即每星期約80分鐘。民建聯議員鄭泳舜指，政府鼓勵市民每日運動半小時，但學生運動時數遠低於標準；亦有中小學生反映每周僅兩節體育課，連換衣服及運動時間只有60分鐘，認為課時不足，希望可以增加。

民政事務局局長徐英偉表示，如果體育所佔課時增加，對學生成長是好事，除有益健康，亦可建立堅毅及團隊精神，當局會與教育局研究，但明白教育局正檢討不少事宜例如增加國民教育等。

教育局首席教育主任梁柏偉認為，為鼓勵學生做運動而增加體育科課時是焦點錯誤，指目前安排是學界的共識，背後有專業考慮，當局無意在未有廣泛共識下增加體育課時；又擔心學校因而削減課餘體育活動，或者拉長整體上課時間，此消彼長下，可能反而減少學生運動的機會，得不償失。

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責任編輯：陳正怡