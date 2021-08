【逆境自強】銀杏館人氣歌星76歲黃文碩不言休 組樂隊見證譚詠麟陳百強入行

銀杏館為香港首間推動長者就業的機構,在鰂魚涌的「銀杏時光」,逢周日都有黃文碩(Solo) 做駐場歌手。今年76歲的他,60年代末主持過商台歌唱節目《年青人時間》,也組成過樂隊The Elements,曾登台賺錢有屋有遊艇,但為家還債又一貧如洗轉戰內地歌壇。今天他在銀杏館這小舞台自彈自唱,「就算老了,還要保持一個心態︰明天仲有人請你返工,還在『準備中』的狀態,才有活下去的鬥志。」

▲ 黃文碩(Solo) 逢周日在銀杏館做駐場歌手,說「只要你期待每日都精彩,就 會遇到開心的事情,因此永不言休。」(攝影︰程志遠)

其實橫看豎看,黃文碩(Solo) 都是一個「潮叔」,紅色歌衣,戴上牛仔帽、架上墨鏡,默默調好結他上的弦線,一口字正調圓的英語金曲,都證明他是60、70年代「歐西流行金曲」蘊育的band友。

出身富裕 鍾情打Band

Solo是商台第一代DJ,1969年主持過歌唱節目《年青人時間》,專播歐西流行曲,當時他與朋友組成樂隊D' Elements,憑原創歌曲《Hand in hand》奪得最佳創作歌曲亞軍,聲名日隆。受周梁淑怡之邀,在無線電視曾主持音樂節目《Star show》,

Solo其實出身於富裕家族,祖父在廣州經營金行、釀酒廠,父親則是上世紀的車胎大王黃慶華,代理日本Yokohama車胎,生活優渥。八兄弟姊妹中他排第六,對上的姊姊,不是讀瑪利諾就是聖保羅男女,

「我五家姐讀聖保羅男女,同學是關正傑和譚惠珠,他們來我家玩,當然不知他們後來都變了名人。」但Solo強調自己不是名校出身,一心只想玩音樂,放學便瞞著父親偷偷幫人打Band賺外快,並開始在音樂界闖出名堂。

組樂隊新潮舞會獻唱

1971年Solo受鄭東漢(鄭中基之父) 的邀請,過檔到剛成立的寶麗多(寶麗金前身)做唱片Sales。「我家姐和鄭東漢家姐都是讀瑪利諾,閒時也會上他家夾Band。當時我在茂德利唱片公司工作,那年他去完香港節花車巡遊,告訴我由寶麗多已收購鑽石唱片,準備大展拳腳,問我有沒有興趣幫手,我最愛接受挑戰,就話ok過檔,做到1978年左右。」

當然,Solo晚上band 友的生涯還是繼續,

70年代初流行新潮舞會,我們樂隊去觀塘的電子廠,3,000個女工參加,前排是50個男仔,他們都怕羞不敢出來跳舞,女工們就跳到亂晒籠。我們會找張圓圓(即張德蘭)或王愛明來唱,《More Than I Can Say 》、《All I Have to Do Is Dream》等等,女工們很愛聽。