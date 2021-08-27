【逆境自強】銀杏館人氣歌星76歲黃文碩不言休 組樂隊見證譚詠麟陳百強入行

▲ 銀杏館人氣歌星黃文碩76歲不言休，也要站在舞台繼續唱。

銀杏館為香港首間推動長者就業的機構，在鰂魚涌的「銀杏時光」，逢周日都有黃文碩（Solo) 做駐場歌手。今年76歲的他，60年代末主持過商台歌唱節目《年青人時間》，也組成過樂隊The Elements，曾登台賺錢有屋有遊艇，但為家還債又一貧如洗轉戰內地歌壇。今天他在銀杏館這小舞台自彈自唱，「就算老了，還要保持一個心態︰明天仲有人請你返工，還在『準備中』的狀態，才有活下去的鬥志。」

▲ 黃文碩（Solo) 逢周日在銀杏館做駐場歌手，說「只要你期待每日都精彩，就 會遇到開心的事情，因此永不言休。」(攝影︰程志遠)

其實橫看豎看，黃文碩（Solo) 都是一個「潮叔」，紅色歌衣，戴上牛仔帽、架上墨鏡，默默調好結他上的弦線，一口字正調圓的英語金曲，都證明他是60、70年代「歐西流行金曲」蘊育的band友。

出身富裕 鍾情打Band

Solo是商台第一代DJ，1969年主持過歌唱節目《年青人時間》，專播歐西流行曲，當時他與朋友組成樂隊D' Elements，憑原創歌曲《Hand in hand》奪得最佳創作歌曲亞軍，聲名日隆。受周梁淑怡之邀，在無線電視曾主持音樂節目《Star show》，

當時許冠傑的Lotus是主band，我們是副band，故是站在第二線唱，這要知道自己的位置在哪。

Solo其實出身於富裕家族，祖父在廣州經營金行、釀酒廠，父親則是上世紀的車胎大王黃慶華，代理日本Yokohama車胎，生活優渥。八兄弟姊妹中他排第六，對上的姊姊，不是讀瑪利諾就是聖保羅男女，

「我五家姐讀聖保羅男女，同學是關正傑和譚惠珠，他們來我家玩，當然不知他們後來都變了名人。」但Solo強調自己不是名校出身，一心只想玩音樂，放學便瞞著父親偷偷幫人打Band賺外快，並開始在音樂界闖出名堂。

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組樂隊新潮舞會獻唱

1971年Solo受鄭東漢(鄭中基之父) 的邀請，過檔到剛成立的寶麗多（寶麗金前身）做唱片Sales。「我家姐和鄭東漢家姐都是讀瑪利諾，閒時也會上他家夾Band。當時我在茂德利唱片公司工作，那年他去完香港節花車巡遊，告訴我由寶麗多已收購鑽石唱片，準備大展拳腳，問我有沒有興趣幫手，我最愛接受挑戰，就話ok過檔，做到1978年左右。」

當然，Solo晚上band 友的生涯還是繼續，

70年代初流行新潮舞會，我們樂隊去觀塘的電子廠，3,000個女工參加，前排是50個男仔，他們都怕羞不敢出來跳舞，女工們就跳到亂晒籠。我們會找張圓圓（即張德蘭）或王愛明來唱，《More Than I Can Say 》、《All I Have to Do Is Dream》等等，女工們很愛聽。

▲ 1971年Solo受鄭東漢(右三)之邀過檔到寶麗多（寶麗金前身）做唱片Sales，當時他也常和他們一家外出郊遊玩樂。(攝影︰程志遠)

認識未出道 譚詠麟陳百強

夾Band時，還見證過未出道時譚詠麟、陳百強的成長。

以前陳百祥組過隊Loosers樂隊，常去中環新蘭香唱歌，他沒有空時，就會找個靚仔來頂上，他又不懂彈結他，他就拿我的鼓鈴、沙鎚去唱，就是後來的譚詠麟。 除此之外，我還常去中環一間叫七重天的西餐廳獻唱，就在娛樂戲院後面，當時做收銀的同事跟我說，有個堂弟剛從美國唸書回來，無事可做，問我可否帶他出去見識，結果他就跟著我，在表演時的break time獻唱，他正是陳百強，有時還跟我到《歡樂今宵》表演。

Solo說陳百強只跟了他約1年時間，當時其音樂造詣尚未成熟，也萬料不及他會大紅大紫，「我現在還要唱譚詠麟、陳百強的歌呢！」Solo笑說。

70年代至80年代初是Solo登台唱歌的高峰期，怡東酒店、遊艇會、英皇佐治五世學校、赤柱監獄、酒廊夜店等等一網打盡。「晚上以銅鑼灣怡東酒店做膽，唱英文，那時有菲律賓樂隊，連對答都要講英文，11點過後再去其他場唱。」

民歌金曲年代過去

而財富也隨著歌聲滾滾而來，最風光時有屋有遊艇。後來，他更成家立室，生了一個女兒，也頂了一間餐廳當老闆，本以為生活應該穩定下來。只是他的父親和弟弟欠債，家道中落，他的家當也盡售還錢，「霉開有條路，窮時完全無人搵你，人家驚問借錢，我索性一個人跑了上大陸四圍打工唱歌，上海、南京、杭州、深圳都去，結果妻離女散，20年內沒有朋友，靠寫歌激勵鬥志。」

▲ 未清拆前的銅鑼灣怡東酒店，Solo曾在此登台獻唱多時。(本報攝影組)

2000年鳥倦知還回流香港，但闊別經年，Solo才發現卡拉OK早已把民歌餐廳淘汰，英文金曲的美好年代，已一去不返。「老闆都話彈結他唔興啦，彈Organ(電子琴)得啦，我就是等到凌晨唱一兩part，希望下次他們多給我一次機會。」失意時，Solo常以徐小鳳的《人生滿希望》自勉，「就算得失毋須較量」。

與銀杏館結緣，源於後來的歌廳經歷，「約在2005年吧，那時我在窩打老道YMCA組Band唱歌，好多人鍾意來聽民歌。銀杏館的職員覺得適合，就過去當時的饒宗頤文化館獻唱，還搞過幾次《花樣年華音樂會》，人氣甚盛，對我來說極有滿足感，他們算是找我走出谷底，有了用武之地。」

▲ Solo年屆76仍老當益壯，曾捐血達50多次，獲得獎狀肯定。(攝影︰程志遠)

記者周日在銀杏館聽Solo獻唱英文金曲，聲線渾厚，聞之如品嚐陳年佳釀，他說音樂和鳴悅耳，「禮是規範人心，樂是陶冶性情，這個好重要。音樂能令自己在困境和低潮中堅持過來，撫慰寂寞的心靈。」

關於退休，他說香港是個大城市，「人很難完全退下來，我唱歌要保持一個心態︰明天仲有人請你返工的，永遠在『準備中』，才有活下去的鬥志。就算是一個小舞台，能繼續唱下去就要感恩。」如此「樂在其中」，Solo以金曲會知音，在舞台發光才是最有價值之事。

記者︰馮柏偉

