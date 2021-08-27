【尖沙咀美食】墨西哥餐廳 PABLO新主廚推全新菜單　 現代X傳統風味打造創意墨西哥菜式

▲ PABLO 全新菜單。(圖片由PABLO提供)

坐落於尖沙咀東部的的墨西哥餐廳 PABLO 迎來新主廚Gerardo Barrientos。年僅 30 歲的他已有近20年餐飲行業經驗，更發展出專屬的標誌性風格，將傳統墨西哥風味以現代藝術風格演繹。

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全新菜單呈獻現代X正宗墨西哥風味

玉米脆片番茄湯，將辛辣番茄湯加入各種玉米脆片、酸忌廉、辣椒片、哈羅米芝士和牛油果，多層次口感為這道豐盛的素食菜餚增添更多驚喜。經典菜餚檸汁醃油甘魚盡顯主廚家鄉的地道風味。油甘魚和經調味的配菜和醬汁分層放置，讓大家品嚐不同食材的的滋味。

墨西哥手撕豬肉夾餅以傳統方法製作烤豬頸肉，搭配Gerardo的秘製醃料而成。招牌菜墨西哥香烤焗紅鯛魚妙用香草和辣椒作調味，還有刺山柑、烤杏仁、墨西哥米飯和沙拉，呈現創意的現代版墨西哥菜。

甜點方面，外脆內軟的西班牙油條，搭配自製香滑巧克力奶油，並撒上杏仁，倍添滋味。更有以椰奶製成的傳統西班牙米布丁，同樣吸引。

PABLO

營業時間

午餐: 中午十二點至下午三點（最後下單時間：兩點半）

歡樂時光: 下午四點至晚上八點

晚餐&酒吧時段: 下午六點至晚上十二點（最後下單時間：十點半）

地址: 尖東麼地道 66 號尖沙咀中心地舖 G80-85

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責任編輯：張懿慧