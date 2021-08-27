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【上訴候判】小學教師涉襲警囚9周　上訴質疑原審裁判官有偏見

社會 14:30 2021/08/27

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上訴聆訊今（27日）於高等法院進行，上訴一方指原審裁判官太偏頗控方，對上訴人存有偏見。法官押後至9月10日判決。（資料圖片）

2019年11月多區有人堵路，小學男教師被指於上水駕車時慢駛，及後涉腳踢警員腹部，早前經審訊後被裁定襲警罪成，其間被還押小欖精神病院等候報告，最終被判囚9周，准保釋等候上訴。上訴聆訊今（27日）於高等法院進行，上訴一方指原審裁判官太偏頗控方，對上訴人存有偏見。法官押後至9月10日判決。
 
上訴人楊博文（29歲），被控於2019年11月11日在上水掃管埔路迴旋處襲擊警員鍾宏業。裁判官早前裁決時，曾質疑被告的心智是否仍適合教書，將其還押小欖精神病院待索取報告，被告早前向高等法院申請保釋候判獲批，最終被判監9星期，續准保釋候上訴。

上訴一方指原審裁判官太偏頗控方，以及對上訴人有偏見。上訴方指並沒有任何客觀事實顯示上訴人有精神問題或反社會人格，裁判官卻索取精神報告，對上訴人有偏見，並質疑原審裁判官干擾太多。

法官指若雙方就司法干擾有補充陳詞，稍後可再呈交，法官並表示「呢度執行公義地方，公義唔係一方面，係兩方面嘅」。

上訴一方又指，究竟稱呼警長為「沙展1234、陳Sir、差佬」，那個稱呼是「少咗尊重多啲」。法官認為若稱呼上庭作供警員為「差佬有啲貶義」，上訴一方則指上訴人當時是稱呼「PC1234」，法官則回應須視乎情況。

法官聽取雙方陳詞後，押後至9月10日下午宣判，上訴人期間續准保釋候判。

早前審訊期間，受襲的警員鍾宏業供稱，當日截停上訴人楊博文，楊被制服時曾激烈掙扎，並起腳踢向他，其膝部撞到其腹部。楊自辯時稱，其中1名警員曾突然抱起他的右腳，令他失去平衡，並害怕警員會把他從橋上拋落；楊一指警員制服他時，曾抱起他的腳，卻突然問：「你為何踢我？」

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記者：林育慧

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