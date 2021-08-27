【跑步猝死】男生體育課猝死死因續訊　校長承認沒跟教局指引發體育課家長同意書

▲ 荃灣路德會呂明才中學校長馬玉娟今於死因庭作供。（陳靜儀攝）

19歲男生兩年前上體育課長跑時，突然昏迷倒地，送院後不治，死因研訊今續。死者生前的中學校長今（27日）作供，她承認事發時學校沒有跟從教育局指引，向家長發出「體育課家長同意書」，以及要求有心臟病的學生遞交「醫生讓患有心臟病學生參加運動的推薦信」，方可上體育課。

死者肖葉濤（19歲），死者於2000年在福建出生，在2017年來港並入讀荃灣路德會呂明才就讀中三。2019年3月18日上體育課跑步，其間不適昏迷，送院搶救不治。

死因裁判官問及荃灣路德會呂明才中學馬玉娟，事後檢視制度時有否發現問題。馬供稱，事發時校方在傳遞及發放資訊方面需改善，現時學校會將收到的「學童健康狀況調查表」資料上載到內聯網。

馬表示，校方沒有跟從教育局指引，向學生發放「體育課家長同意書」，亦無要求有心臟病學生交回「醫生讓患有心臟病學生參加運動的推薦信」。

馬確認2019年3月事發後翌月，校方已作出改善，包括向學生發出「體育課家長同意書」，要求患心臟病的學生遞交「醫生讓患有心臟病學生參加運動的推薦信」，及「學童健康狀況調查表」，家長需填妥以確認學生適合上體育課。

另外，教育局高級課程發展主任（體育）巢志光作供時確認，教育局指引規定校方需派發及要求家長填妥以上文件。被問及是否強制學校跟從，巢指學校一般都會跟從，否則保險會有影響，而未有派發「學童健康狀況調查表」的後果，巢則指校方需承擔風險，但他表示不知道後果，因由分區同事負責。

▲ 教育局高級學校發展主任林蘭芳。（陳靜儀攝）

教育局高級學校發展主任林蘭芳供稱，當發現有學校沒有跟從教育局指引時，會先提醒學校，然後去信提醒或發出警告。林指案發後要求學校檢視申報機制，2019年6月學校提交建議，回覆會在同年9月推行。

死因裁判官問及林，如何確保學校跟從指引，林指有再致電詢問校方有否推行，但她已忘記了之後的跟進情況，又承認沒有再跟進。

聆訊押後至下周一（30日），由校方代表作結案陳詞。

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記者：陳卓欣