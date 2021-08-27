【阿富汗局勢】塔利班組「性侵團」綁走12歲少女　女市長躲車底驚險逃亡到德國

阿富汗武裝組織塔利班佔領首都喀布爾後，雖然日前承諾會尊重女性，並聲稱女性將被允許工作、學習，惟有阿富汗女權活動人士透露，塔利班成員近日開始組團聲稱要逐家逐戶「尋找新娘」，但事實是組成「性侵團」，不顧他人意願將少女綁走，並集體性侵少女。而阿富汗女市長Zarifa Ghafari亦自知會成為塔利班目標，近日已逃離至德國，逃亡過程危機處處，她為了活命更躲在車底。

據《太陽報》報導，塔利班不少成員都加入了被當地人稱為「性侵團」的小組，逐家逐戶搜索狙擊15歲以上少女，物色新娘。報道指，有成員甚至連12歲的女童都不放過，強行綁回家做老婆。

擄走女性 開槍再姦屍

阿富汗女權活動人士Fariha Easer向傳媒表示，近日阿富汗東北部的「性侵團」看中其中一戶家庭的21歲女兒，指有一名「性侵團」團員是穆斯林清真寺領袖，欲與少女訂婚，父親不同意此無理要求，「性侵團」凌晨將少女捉走。父親向當地官員求助，但官員都無能為力。少女3日後被放回家，憶述恐怖遭遇，少女被逼與穆斯林清真寺領袖結婚及發生性關係外，每晚更被至少4人集體性侵，但父親無力反抗，只可以帶著女兒們躲起來。

聯合國引述可靠情報指出，塔利班不斷虐待婦女，同時在招募兒童兵，不服從者被立即處決。有難民驚恐表示，塔利班成員到民居捉奴隸，隨意向平民開槍，捉走婦女性侵，甚至與屍體發生性關係。前阿富汗女警Muskan表示，武裝份子不在乎這個人是死是活，直接擄走女性或即場殺掉她們。

女市長藏車底驚險逃亡德國

據BBC報道，阿富汗女市長Zarifa Ghafari 在喀布爾淪陷時已知悉被塔利班鎖定，在驚險的逃亡過程後與家人已逃到德國。

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Zarifa Ghafari 過往一直是塔利班的眼中釘，她一直為女性權益抗爭，過往已3度遭暗殺不遂，塔利班轉至殺害其家人，其父親於2020年11月15日遭槍殺。塔利班掌權後，塔利班戰士直闖她的家，毆打其保鑣。

當刻，Zarifa Ghafari已意識到自己生命受威脅，並絕望地表示：

我坐在這裡等著他們的到來，沒有任何人能拯救我或我的家人。我就和家人還有丈夫坐在這裡，然後他們會來找出像我一樣的女性，並且殺了我。

本月18日，她與家人決心要離開國家，在前往機場途中她躲在車底，每次經過塔利班檢查哨站都要躲起來，抵達機場閘口依然滿佈塔利班戰士，幸好在土耳其駐阿富汗大使的幫助下成功登上飛往伊斯坦堡的航班，轉飛往德國。Zarifa Ghafari 指，離開國家比喪父之痛更錐心：

當我登上飛機離開我的國家，比失去父親更痛苦。

她希望與政界人士及世界領導人會面，請他們關注在塔利班統治下的阿富汗人民。

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責任編輯：羅嘉欣