【大馬疫情】購醫療設備捐助大馬醫院　楊秀惠心繫故鄉：是我出世地方

▲ 楊秀惠近年主力自己的生意。

已離巢TVB的楊秀惠，去年4月在家鄉馬來西亞誕下女兒，至今年10月帶著女兒回香港，專注個人事業。近日大馬疫情嚴峻，楊秀惠早前便購買一批醫療設備，捐助大馬政府醫院。

楊秀惠早前在社交平台發文，向網民求助聯絡相關供應商，因欲急購一批醫療設備。楊秀惠後來透過助手表示，因希望捐出醫療設備給當地醫院。

她留言：「因為我真的不懂，很多專業的名詞。首先希望如果馬來西亞有存貨，就立刻在馬來西亞購買，如真的沒有貨，才在新加坡或香港購買。因為是急需，所以想省掉運輸的時間。我只知道設備一定要有MDA Cert，馬來西亞的政府醫院才能使用”，希望有認識相關供應商的朋友聯絡她。」

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楊秀惠列出所需購買的醫療設備，包括pulse oximeter（脈沖式血氧儀）和Oxgen concentrator（家用制氧機）、高流量鼻插管（High Flow Nasal Canola）等。

▲ 大馬醫院答謝楊秀惠捐助。（取自facebook）

她今日向傳媒表示：「因這間醫院是我跟哥哥、妹妹出世的地方，當看到馬來西亞新聞，知道疫情比較嚴重，醫院亦想增添設備去應付疫情特別需要，所以我主動聯絡這間醫院 ，確認需要甚麼醫療設備，然後作出捐贈。」

秀惠稱：「我個人力量實在係太渺小，因為馬來西亞地方好大，有好多不同醫院，及不同需要，而且大部份的醫療物質都是消耗性產品，只要疫情一直持續，需求就永遠不會減少，所以離解決問題仍有好遠距離，希望多點人可以一齊幫手，而我只盡我自己綿力。」