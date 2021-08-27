【疫苗接種】林正財：推動長者接種進入「打巷戰」階段　擬安排院友與醫護面談了解接種憂慮

▲ 林正財指推動長者接種進入「打巷戰」階段，擬安排院友與醫護面談了解接種憂慮。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾700萬劑新冠疫苗，惟長者接種率仍低，安老事務委員會主席、行政會議成員林正財稱，推動長者接種的純政府行為已到尾聲，形容正進入「打巷戰」的階段，未來要以「一個都不能少」的概念；又考慮安排院友及家人與醫護面談，了解接種憂慮，以鼓勵接種疫苗。

安老事務委員會主席、行政會議成員林正財今日出席一個活動後表示，長者是本港優先接種群組，但接種率偏低，而推動長者接種的純政府行為已到尾聲，形容正進入「打巷戰」的階段，未來要以「一個都不能少」的概念，深入民間、百花齊放，在明白長者需要及看法下，推動長者打針。

他稱，安老院舍長者接種方面亦較令人擔心，現時社署和相關團體再次安排到院舍為長者接種疫苗，收到的反應較上一輪好，但認為仍未夠好，院友接種率只有大約2成，個別院舍可能有3成，接種率絕對未能夠保護到他們這些最高危人士。至於安老院職員接種情況十分理想，估算現時接種率超過9成。

林正財續指，業界考慮安排院友及其家人可以和醫護人員面對面交談，以及派外展隊到長者中心或屋邨，了解和解決他們的憂慮，以鼓勵接種；又期望各個參與活動的業界，想出新辦法帶動長者接種疫苗，又以新加坡為例，帶同長者接種疫苗的民眾提供獎金，認為有關方法也是創意。

被問到員工流失方面，他指出，安老院一直以來缺乏兩成的員工，而政府過往幾年亦做了很多的工作去挽留人手，包括晉升機會、薪酬提升及福利等方面。

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責任編輯：陳正怡