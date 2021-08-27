【校長專欄】讀寫比人慢夢想較人大 「星之子」黃深銘發明自潔門柄成抗疫神器

▲ 倘發現孩子的缺陷時，請不要放棄！

電影《媽媽的神奇小子》深深的觸動了我，影片改編自傷殘奧運金牌得主蘇樺偉的真人真事。蘇樺偉在兒時患上黃疸病，導致腦部受損，在痙攣及嚴重弱聽下跌跌碰碰的成長。但神奇小子之所以神奇，在於有個神奇的媽媽，當世人都著眼於缺陷，蘇媽雪亮的眼睛卻看出兒子的潛能。

在13歲那年，心地善良的樺偉，透過寫財神幫補家計。詎料，外快被頑童搶走，在你搶我爭糾纏不清的當兒，樺偉拔足而逃。在此魔法時刻，媽媽發現平日走路一拐一拐的他，跑起來步履既快而穩，於是為樺偉物色田徑訓練機會，在專業教練指導下，進行刻苦的訓練，成就出參加五屆殘奧會，勇奪五面殘奧金牌的傳奇！

蘇樺偉令我聯想起黃深銘，深銘腦筋靈活，對世界充滿好奇，卻為讀寫障礙所困。蘇樺偉行路比人慢，跑步比人快，成就了田徑場上的飛人。黃深銘讀寫較人慢，但夢想較人大，矢志成為科學家。中三時，深銘與學長李鍵邦觀察到公廁門柄非常骯髒，萌生發明自動消毒門柄的構思。在沒有前人經驗可援的情況下，他們通宵達旦自學科學知識，尋找合適的物料，不斷進行測試，過程之艱苦，可想而知。

尤幸得到家長的支持，香港新一代文化協會及母校中華基督教會譚李麗芬紀念中學的協助下，深銘和鍵邦在2015年參加了全球STEM領域最大規模的英特爾國際科學與工程大獎賽，勇奪二等獎；並獲國際天文學聯盟以其姓名命名小行星，躋身「星之子」行列。

2016年深銘再下一城，於「日內瓦國際發明展」奪得金獎。其後在2017年中六期間創業，深銘更突破語言及知識的障礙，於同年成為中文大學理學院本科生。去年在新冠病毒病爆發期間，他們發明的自潔門柄，成為抗疫神器，在各行各業大派用場。

作為家長的你，倘發現孩子的缺陷時，請不要放棄！請嘗試多些觀察孩子，讓他們嘗試不同事物，發掘他們的潛能，化障礙為動力，成就更多「神奇小子」！

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