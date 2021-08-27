被質疑假扮擁護效忠　鄭松泰：時間可以證明　謝偉俊：像烏賊扮溫和

▲ 鄭松泰昨被資審會裁定，非真誠擁護基本法及效忠特區，即時喪失立法會議席。（經濟日報資料圖片）

熱血公民鄭松泰昨被資審會裁定，其選委會當然選委登記無效，更即時喪失立法會議席。對於被質疑假扮擁護效忠，鄭松泰今強調「時間可以證明」；惟建制派議員謝偉俊則質疑，鄭松泰在體制內像烏賊般，假扮不同陣營人士。

李家超昨午在記者會上強調，不會讓假扮擁護效忠的人進入特區管治體制，又形容「騙徒往往最厲害的就是扮演不同的角色」，不會被鄭松泰的花言巧語去嘗試替自己漂白。

鄭松泰今早在一個電台節目上回應，認為是否假扮帶有主觀判斷，愛國愛港指標因應環境有變，形容資審委作出「最安全判斷」，同時強調：「是不是假扮，時間可以證明。」

他又表示，資審會作決定時未有提供理據，故不太清楚具體原因，個人判斷可能與過去曾要求改變制度，例如修改基本法等有關。他又認為，如今再重提港澳辦稱讚其留任決定「意義不大」。

出席同一節目的謝偉俊形容，鄭松泰一向予人感覺「比較特別」，更重提他曾經在一段錄音中，親口承認要「欺騙選民」、「假扮本土派」，直言：「可能他好像烏賊般，本土派內扮本土派，在建制派內他就扮成溫和，甚至有個說法稱他比我更溫和！」

謝偉俊又認為，今次取消鄭松泰資格，證明資審會機制有效運作，並非「無牙」；又強調不等於搞「清一色」，形容「鄭松泰只是代表一隻色」，認為在當前選舉制度下，仍有不同顏色為市民服務。

此外，民建聯主席李慧琼則表示，相信當局綜合考慮鄭松泰一系列行為，包括曾經倒插國旗的行為等。對於立法會會否變得「清一色」，她形容議會不同黨派有不同意見，既有支持，亦有反對和批評，相信議員會是其是、非其非。

被問到今次事件會否向民主黨傳達不參選的訊息，李慧琼強調，中央及特區政府的訊息，是歡迎所有擁護基本法、效忠特區的人參與選舉，強調他們可以批評和反對特區政府，但必定不能做挑戰底線的事。

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