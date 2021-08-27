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【MIRROR成員】鏡粉自製姜濤+Anson Lo合體專屬雪糕杯　上Haagen-Dazs日本官網玩創意遊戲【內附連結及教學】

休閒消費 17:13 2021/08/27

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Haagen-Dazs的日本官網近日推出了一個名為「Digital Haagen Cup」網上遊戲，讓大家可以上載喜歡的相片及打上自創文字，然後製作獨家的專屬雪糕。

Mirror的十二子成為了廣告商寵兒，姜濤的人氣更是No.1，Haagen-Dazs今年找來姜濤代言雪糕月餅，令月餅在一小時內極速沽清。可能是此原因，一眾鏡粉近期特別留意Haagen-Dazs動態，有粉絲發現品牌的日本官網推出了一個網上遊戲，可以自製偶像雪糕，粉絲們便紛紛發揮創意，並在群組內開心share，大家又不妨來玩玩。

Haagen-Dazs的日本官網近日推出了一個名為「Digital Haagen Cup」網上遊戲，讓大家可以上載喜歡的相片及打上自創文字，然後製作獨家的專屬雪糕。

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可能因為人氣王姜濤最近成了Haagen-Dazs的雪糕月餅代言人，因而令鏡粉們多加注意品牌的動態。先有粉絲發現了日版「Digital Haagen Cup」網上遊戲，並將自家製偶像雪糕杯上載到粉絲圈群組，令粉絲們紛紛加入參與並互相分享，當然大家亦可選用心愛寵物或其他喜歡的照片來製作。當設計好自創的雪糕杯後，還可以選擇不同的背境，然後下載到手機或電腦，大家可以欣賞一下部分網民的創作。

雖然純屬網上遊戲，但鏡粉們都表示期望品牌會推出此服務，可以讓大家擁有獨一無二的雪糕杯。

製作雪糕杯教學︰

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撰文：TOPick柴犬出動

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