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【求職騙案】10學生墮「刷單員」求職騙案　警拘5人涉款58萬元

社會 16:27 2021/08/27

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10學生墮「刷單員」求職騙案，警拘5人涉款58萬元。（曾秋文攝）

警方前日(25日)展開代號「察言」行動，拘捕2男3女(22至53歲)， 涉嫌在網上刊登招聘廣告，招募網購平台的「刷單員」，指無需任何要求和高回報，當有受害人與騙徒接洽，對方要求他們到大型網站買商品，先放進購物車中，但不用直接付款，將金錢透過轉數快存入騙徒特定的戶口，騙徒聲稱會增加網店的點擊率，受害人可得到8%至10% 佣金，騙徒會首先要求受害人購買較為便宜的商品，當完成刷單後會將本金和佣金全數給予受害人，令受害人信以為真，其後才吩咐他們購買較昂貴的商品 ，最後受害人始知受騙。

東九龍總區重案組第3隊莫子威總督察表示，本年7月9 日至22日，1男9女(17至21歲)，全部為學生，他們瀏覽同一個手機暑期工應用程式，被一個招聘廣告吸引，聲稱可招聘為網上「刷單員」，被騙約58萬元，單一損失由890元至16萬元不等。最大一宗騙案損失16萬元，受害人共9次在網店刷單，起初獲得騙徒的佣金回報，但到第2次開始騙徒訛稱機件故障和銷售數字未及理想，最後受害人花盡積蓄，問母親借錢時才揭發。

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記者：曾秋文

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